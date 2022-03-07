https://ria.ru/20220307/biolaboratorii-1777059320.html

Минобороны назвало сумму, потраченную США на биолаборатории на Украине

Минобороны назвало сумму, потраченную США на биолаборатории на Украине - РИА Новости, 07.03.2022

Минобороны назвало сумму, потраченную США на биолаборатории на Украине

США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T17:30

2022-03-07T17:30

2022-03-07T17:51

в мире

сша

украина

министерство обороны украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского минобороны участвовали в американской военно-биологической программе, следует из презентации, обнародованной Министерством обороны РФ."Объемы финансирования более 200 миллионов долларов", - говорится в презентации "Анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины".Как следует из презентации, со стороны США в программе участвовали Пентагон и управление минобороны США по снижению угрозы (DTRA), а также компании Black&Veatch (Оверленд-Парк, штат Канзас) и CH2M Hill (Энглвуд, штат Колорадо), со стороны Украины - Киевский НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, Институт ветеринарной медицины (Киев), Центр общественного здоровья Минздрава Украины (Киев), Институт микробиологии и иммунологии имени Мечникова (Харьков), Украинский научно-исследовательский противочумный институт имени Мечникова (Одесса), Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены.В презентации приведены направления деятельности США в рамках военно-биологических исследований на Украине. Это мониторинг биологической обстановки, отбор и передача штаммов и биоматериалов, научно-исследовательские работы.В частности, интегрированная система мониторинга инфекционных заболеваний (EIDSS) "охватывает 11 лабораторий Центрального санитарно-эпидемиологического управления Минобороны Украины", отмечается в презентации. Также в рамках мониторинга имелась система контроля доступа к патогенам (PACS).Отмечается, что штаммы и биоматериалы собирались и передавались в Научно-исследовательский институт имени Рида Сухопутных войск США. Речь идет об образцах высокопатогенных штаммов возбудителей инфекционных заболеваний (чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии, бруцеллеза, вирусов Крым-Конго, хантавирусов, вируса клещевого энцефалита и лептоспироза), а также о 4 тысячах биомедицинских проб от украинских военнослужащих.Наконец, подчеркивается, что в рамках научно-исследовательских работ существовали несколько проектов. Это проект по эпизоотологическим исследованиям распространения и генетического разнообразия вирусов Крым-Конго, хантавирусов, вируса клещевого энцефалита и лептоспироза на Украине; проект по экологической и эпидемиологической оценке распространения природно-очаговых инфекций, вызванных бактериями Rickettsia spp. и Coxiella burnetii в различных ландшафтных зонах Украины; проект по изучению распространения вируса Крым-Конго и хантавирусов на Украине и потенциальной потребности дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз; проект по диагностике, наблюдению и предотвращению зоонозных заболеваний и биотерроризма в вооруженных силах Украины; проект по разработке клинических алгоритмов диагностики тяжелых трансмиссивных инфекций.

https://ria.ru/20220307/biolaboratorii-1777055755.html

https://ria.ru/20220307/zabolevaniya-1777054038.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777054957.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, министерство обороны украины, министерство обороны рф (минобороны рф), пентагон