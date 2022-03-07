https://ria.ru/20220307/biolaboratorii-1777059320.html
Минобороны назвало сумму, потраченную США на биолаборатории на Украине
Минобороны назвало сумму, потраченную США на биолаборатории на Украине - РИА Новости, 07.03.2022
Минобороны назвало сумму, потраченную США на биолаборатории на Украине
США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T17:30
2022-03-07T17:30
2022-03-07T17:51
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украина
министерство обороны украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
пентагон
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского минобороны участвовали в американской военно-биологической программе, следует из презентации, обнародованной Министерством обороны РФ."Объемы финансирования более 200 миллионов долларов", - говорится в презентации "Анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины".Как следует из презентации, со стороны США в программе участвовали Пентагон и управление минобороны США по снижению угрозы (DTRA), а также компании Black&Veatch (Оверленд-Парк, штат Канзас) и CH2M Hill (Энглвуд, штат Колорадо), со стороны Украины - Киевский НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, Институт ветеринарной медицины (Киев), Центр общественного здоровья Минздрава Украины (Киев), Институт микробиологии и иммунологии имени Мечникова (Харьков), Украинский научно-исследовательский противочумный институт имени Мечникова (Одесса), Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены.В презентации приведены направления деятельности США в рамках военно-биологических исследований на Украине. Это мониторинг биологической обстановки, отбор и передача штаммов и биоматериалов, научно-исследовательские работы.В частности, интегрированная система мониторинга инфекционных заболеваний (EIDSS) "охватывает 11 лабораторий Центрального санитарно-эпидемиологического управления Минобороны Украины", отмечается в презентации. Также в рамках мониторинга имелась система контроля доступа к патогенам (PACS).Отмечается, что штаммы и биоматериалы собирались и передавались в Научно-исследовательский институт имени Рида Сухопутных войск США. Речь идет об образцах высокопатогенных штаммов возбудителей инфекционных заболеваний (чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии, бруцеллеза, вирусов Крым-Конго, хантавирусов, вируса клещевого энцефалита и лептоспироза), а также о 4 тысячах биомедицинских проб от украинских военнослужащих.Наконец, подчеркивается, что в рамках научно-исследовательских работ существовали несколько проектов. Это проект по эпизоотологическим исследованиям распространения и генетического разнообразия вирусов Крым-Конго, хантавирусов, вируса клещевого энцефалита и лептоспироза на Украине; проект по экологической и эпидемиологической оценке распространения природно-очаговых инфекций, вызванных бактериями Rickettsia spp. и Coxiella burnetii в различных ландшафтных зонах Украины; проект по изучению распространения вируса Крым-Конго и хантавирусов на Украине и потенциальной потребности дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз; проект по диагностике, наблюдению и предотвращению зоонозных заболеваний и биотерроризма в вооруженных силах Украины; проект по разработке клинических алгоритмов диагностики тяжелых трансмиссивных инфекций.
https://ria.ru/20220307/biolaboratorii-1777055755.html
https://ria.ru/20220307/zabolevaniya-1777054038.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777054957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, министерство обороны украины, министерство обороны рф (минобороны рф), пентагон
17:30 07.03.2022 (обновлено: 17:51 07.03.2022)
Минобороны назвало сумму, потраченную США на биолаборатории на Украине
Минобороны России: США потратили 200 миллионов долларов на биолаборатории на Украине
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского минобороны участвовали в американской военно-биологической программе, следует из презентации, обнародованной Министерством обороны РФ.
"Объемы финансирования более 200 миллионов долларов", - говорится в презентации "Анализ военно-биологической деятельности США
на территории Украины".
Как следует из презентации, со стороны США в программе участвовали Пентагон
и управление минобороны США по снижению угрозы (DTRA), а также компании Black&Veatch (Оверленд-Парк, штат Канзас
) и CH2M Hill (Энглвуд, штат Колорадо
), со стороны Украины
- Киевский НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, Институт ветеринарной медицины (Киев
), Центр общественного здоровья Минздрава Украины (Киев), Институт микробиологии и иммунологии имени Мечникова (Харьков
), Украинский научно-исследовательский противочумный институт имени Мечникова (Одесса
), Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены.
В презентации приведены направления деятельности США в рамках военно-биологических исследований на Украине. Это мониторинг биологической обстановки, отбор и передача штаммов и биоматериалов, научно-исследовательские работы.
В частности, интегрированная система мониторинга инфекционных заболеваний (EIDSS) "охватывает 11 лабораторий Центрального санитарно-эпидемиологического управления Минобороны Украины
", отмечается в презентации. Также в рамках мониторинга имелась система контроля доступа к патогенам (PACS).
Отмечается, что штаммы и биоматериалы собирались и передавались в Научно-исследовательский институт имени Рида Сухопутных войск США. Речь идет об образцах высокопатогенных штаммов возбудителей инфекционных заболеваний (чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии, бруцеллеза, вирусов Крым-Конго, хантавирусов, вируса клещевого энцефалита и лептоспироза), а также о 4 тысячах биомедицинских проб от украинских военнослужащих.
Наконец, подчеркивается, что в рамках научно-исследовательских работ существовали несколько проектов. Это проект по эпизоотологическим исследованиям распространения и генетического разнообразия вирусов Крым-Конго, хантавирусов, вируса клещевого энцефалита и лептоспироза на Украине; проект по экологической и эпидемиологической оценке распространения природно-очаговых инфекций, вызванных бактериями Rickettsia spp. и Coxiella burnetii в различных ландшафтных зонах Украины; проект по изучению распространения вируса Крым-Конго и хантавирусов на Украине и потенциальной потребности дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз; проект по диагностике, наблюдению и предотвращению зоонозных заболеваний и биотерроризма в вооруженных силах Украины; проект по разработке клинических алгоритмов диагностики тяжелых трансмиссивных инфекций.