https://ria.ru/20220307/biolaboratorii-1777057911.html
Киев экстренно свернул работу американских биолабораторий, заявили в РХБЗ
Киев экстренно свернул работу американских биолабораторий, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 07.03.2022
Киев экстренно свернул работу американских биолабораторий, заявили в РХБЗ
Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины, сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T17:16
2022-03-07T17:16
2022-03-07T17:16
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины, сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.По его словам, управление начальника войск РХБ защиты ВС РФ постоянно анализирует биологическую обстановку на территории Украины."По нашим данным, происходит экстренное сворачивание биологических программ. Проанализированные документы подтверждают, что Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях", - сказал Кириллов.Он добавил, что при этом анализ инструкции должностным лицам лабораторий свидетельствует о том, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение. "По всей видимости, все необходимое для продолжения реализации военно-биологической программы уже вывезено за территорию Украины", - сообщил начальник войск.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/biolaboratorii-1777055755.html
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, войска рхбз
Киев экстренно свернул работу американских биолабораторий, заявили в РХБЗ
Глава войск РХБЗ Кириллов: Украина экстренно свернула работу американских биолабораторий
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины, сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
По его словам, управление начальника войск РХБ защиты ВС РФ постоянно анализирует биологическую обстановку на территории Украины
.
"По нашим данным, происходит экстренное сворачивание биологических программ. Проанализированные документы подтверждают, что Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях", - сказал Кириллов.
Он добавил, что при этом анализ инструкции должностным лицам лабораторий свидетельствует о том, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение. "По всей видимости, все необходимое для продолжения реализации военно-биологической программы уже вывезено за территорию Украины", - сообщил начальник войск.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.