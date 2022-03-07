https://ria.ru/20220307/biolaboratorii-1777057911.html

Киев экстренно свернул работу американских биолабораторий, заявили в РХБЗ

Киев экстренно свернул работу американских биолабораторий, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 07.03.2022

Киев экстренно свернул работу американских биолабораторий, заявили в РХБЗ

Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины, сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T17:16

2022-03-07T17:16

2022-03-07T17:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

сша

войска рхбз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91597/75/915977555_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_de102b1f7b376ed091da29378bd91893.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины, сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.По его словам, управление начальника войск РХБ защиты ВС РФ постоянно анализирует биологическую обстановку на территории Украины."По нашим данным, происходит экстренное сворачивание биологических программ. Проанализированные документы подтверждают, что Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях", - сказал Кириллов.Он добавил, что при этом анализ инструкции должностным лицам лабораторий свидетельствует о том, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение. "По всей видимости, все необходимое для продолжения реализации военно-биологической программы уже вывезено за территорию Украины", - сообщил начальник войск.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/biolaboratorii-1777055755.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, войска рхбз