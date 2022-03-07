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https://ria.ru/20220307/biolaboratorii-1777055755.html
В РХБЗ рассказали, к чему привела работа биолабораторий на Украине
В РХБЗ рассказали, к чему привела работа биолабораторий на Украине - РИА Новости, 07.03.2022
В РХБЗ рассказали, к чему привела работа биолабораторий на Украине
Работа биолабораторий на Украине, которые действуют по заказу США, привела к росту заболеваемости корью в 100 раз, сообщил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:56
2022-03-07T16:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
войска рхбз
сша
корь
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Работа биолабораторий на Украине, которые действуют по заказу США, привела к росту заболеваемости корью в 100 раз, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.По его словам, деятельность биологических лабораторий, активность которых РХБЗ отмечает с 2014 года, и реализуемая США программа так называемого "реформирования" украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, войска рхбз, сша, корь
16:56 07.03.2022
 
В РХБЗ рассказали, к чему привела работа биолабораторий на Украине

Глава войск РХБЗ Кириллов: работа биолабораторий на Украине привела к росту заболеваемости

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Работа биолабораторий на Украине, которые действуют по заказу США, привела к росту заболеваемости корью в 100 раз, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
По его словам, деятельность биологических лабораторий, активность которых РХБЗ отмечает с 2014 года, и реализуемая США программа так называемого "реформирования" украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями.
"Так, на территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость корью увеличилась более чем в 100 раз. Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита", - рассказал Кириллов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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