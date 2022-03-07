https://ria.ru/20220307/biolaboratorii-1777055755.html

В РХБЗ рассказали, к чему привела работа биолабораторий на Украине

В РХБЗ рассказали, к чему привела работа биолабораторий на Украине - РИА Новости, 07.03.2022

В РХБЗ рассказали, к чему привела работа биолабораторий на Украине

Работа биолабораторий на Украине, которые действуют по заказу США, привела к росту заболеваемости корью в 100 раз, сообщил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:56

2022-03-07T16:56

2022-03-07T16:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

войска рхбз

сша

корь

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Работа биолабораторий на Украине, которые действуют по заказу США, привела к росту заболеваемости корью в 100 раз, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.По его словам, деятельность биологических лабораторий, активность которых РХБЗ отмечает с 2014 года, и реализуемая США программа так называемого "реформирования" украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, войска рхбз, сша, корь