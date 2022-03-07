https://ria.ru/20220307/beysbolka-1776983194.html
Арахамия заявил, что специально надел бейсболку на переговоры
Арахамия заявил, что специально надел бейсболку на переговоры - РИА Новости, 07.03.2022
Арахамия заявил, что специально надел бейсболку на переговоры
Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что специально... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T00:52
2022-03-07T00:52
2022-03-07T00:53
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что специально надел бейсболку на переговоры и продолжит ее носить.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, россия, украина
00:52 07.03.2022 (обновлено: 00:53 07.03.2022)
Арахамия заявил, что специально надел бейсболку на переговоры
Член украинской делегации Арахамия заявил, что специально надел бейсболку на переговоры