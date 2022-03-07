Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/beysbolka-1776983194.html
Арахамия заявил, что специально надел бейсболку на переговоры
Арахамия заявил, что специально надел бейсболку на переговоры - РИА Новости, 07.03.2022
Арахамия заявил, что специально надел бейсболку на переговоры
Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что специально... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T00:52
2022-03-07T00:53
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776721944_0:0:1845:1037_1920x0_80_0_0_373360022e902f5858d6aa65890f0f71.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что специально надел бейсболку на переговоры и продолжит ее носить.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/goroda-1776982051.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776721944_0:0:1597:1197_1920x0_80_0_0_a6c01ec7b3ae79fb4c4c5576be2bbd84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
00:52 07.03.2022 (обновлено: 00:53 07.03.2022)
 
Арахамия заявил, что специально надел бейсболку на переговоры

Член украинской делегации Арахамия заявил, что специально надел бейсболку на переговоры

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Переговоры России и Украины
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что специально надел бейсболку на переговоры и продолжит ее носить.
"В мирное время я не ношу бейсболки. Но так как мы должны жать руки и следовать определенному протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране. И я не перестану ее использовать, пока мы не добьемся мира в соответствии с интересами Украины", - сказал Арахамия в эфире телеканала Fox News.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
00:38
Зеленский решил присвоить Харькову и Мариуполю звания городов-героев
 
В миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала