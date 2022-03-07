https://ria.ru/20220307/berbok-1777079801.html

В бундестаге осудили слова главы МИД ФРГ о поставках самолетов Украине

В бундестаге осудили слова главы МИД ФРГ о поставках самолетов Украине - РИА Новости, 07.03.2022

В бундестаге осудили слова главы МИД ФРГ о поставках самолетов Украине

Немецкая партия "Левые" жестко осудила заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о возможных поставках Украине польских истребителей Миг-29, призвали канцлера... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:35

2022-03-07T20:35

2022-03-07T20:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

анналена бербок

украина

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

БЕРЛИН, 7 мар – РИА Новости. Немецкая партия "Левые" жестко осудила заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о возможных поставках Украине польских истребителей Миг-29, призвали канцлера Олафа Шольца "остановить своего министра"."Левые" решительно осуждают планы, представленные федеральным министром иностранных дел Анналеной Бербок, по поставке Украине польских истребителей МиГ-29. Канцлер Олаф Шольц должен остановить своего министра иностранных дел, которая безответственно угрожает проложить путь к дальнейшей эскалации и расширению войны России, в том числе против членов НАТО, своими обещаниями поддержки по истребителям МиГ-29 для Украины", - заявила член комитета бундестага ФРГ по международной политике и официальный представитель фракции "Левые" по внешней политике и разоружению Севим Дагделен.По словам Дагделен, выступавшей в ток-шоу на телеканале ARD, Бербок не только "сознательно проигнорировала позицию правительства в Варшаве", но и спровоцировала "дальнейшую эскалацию вплоть до вовлечения НАТО" в боевые действия на Украине.Ранее, выступая в воскресенье в шоу на телеканале ARD, Бербок заявила, что подготовка к передаче Киеву польских Миг-29 продолжается. Решение о передаче Украине из Польши боевых самолетов еще не принято, заявил 6 марта пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.При этом ряд изданий на фоне ситуации вокруг Украины пишут о переговорах Вашингтона с Варшавой о возможном пополнении парка истребителей Польши в случае, если страна передаст Киеву свои старые МиГи. Об этом пишет, в частности, газета Politico, которая отмечает, что "на прошлой неделе Польша обдумывала отправку своих военных самолетов на Украину". Согласно Wall Street Journal, в субботу Владимир Зеленский провел видеозвонок с членами конгресса США, в ходе которого призвал оказать Украине содействие в получении военной помощи, особенно "истребителей российского производства, на которых украинские пилоты могут летать". Газета пишет, что США изучают сделку, по условиям которой Польша может предоставить Украине "советские самолеты", взамен получив от США американские истребители F-16. Financial Times в свою очередь отмечает, что в Белом доме указали на "ряд сложных практических вопросов, включая то, как самолеты могут быть переброшены из Польши на Украину".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/argument-1777029123.html

https://ria.ru/20220307/mid-1777001537.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, анналена бербок, украина, германия