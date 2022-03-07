https://ria.ru/20220307/baza-1777094792.html

Украинские силовики бросили базу на окраине Бердянска, сообщили очевидцы

Украинские силовики бросили базу на окраине Бердянска, сообщили очевидцы - РИА Новости, 07.03.2022

Украинские силовики бросили базу на окраине Бердянска, сообщили очевидцы

Российские военные заняли брошенную украинскими силовиками базу с техникой на окраине Бердянска, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T23:00

2022-03-07T23:00

2022-03-07T23:13

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БЕРДЯНСК, 7 мар - РИА Новости. Российские военные заняли брошенную украинскими силовиками базу с техникой на окраине Бердянска, сообщили РИА Новости очевидцы.Группа российских военных обнаружила спешно оставленное расположение со стоянкой военной техники, артиллерии и складами ГСМ.Среди вооружения и военного имущества на площадке располагались девять буксируемых гаубиц 2-65 "Мста Б" калибра 152 мм с дальностью стрельбы до 32 км, штатные тягачи на базе КРАЗ для них, комплекс управления дивизиона батареи на базе БТР 60-ПБ с дальномером и приборами ночного наблюдения, комплекс артиллерийской разведки СНАР-1 на базе МТ-ЛБ, машина техпомощи, бронетехника и военный транспорт.Что стало причиной столько поспешного бегства силовиков, пока не ясно. Специалисты обратили внимание, что семитонные гаубицы на базе были обращены в сторону центра Бердянска: возможно, украинские артиллеристы готовились обстреливать город.Россия начала военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, бердянск, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр