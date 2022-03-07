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https://ria.ru/20220307/bayden-1777049304.html
Байден обсудит ситуацию на Украине с европейскими лидерами
Байден обсудит ситуацию на Украине с европейскими лидерами - РИА Новости, 07.03.2022
Байден обсудит ситуацию на Украине с европейскими лидерами
Президент США Джо Байден обсудит в понедельник события на Украине с лидерами Франции, Германии и Великобритании, сообщил Белый дом. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:12
2022-03-07T16:18
в мире
сша
джо байден
владимир путин
россия
франция
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит в понедельник события на Украине с лидерами Франции, Германии и Великобритании, сообщил Белый дом."Президент обсудит последние события в отношении России и Украины в ходе видеотелеконференции по защищенному каналу связи с президентом Франции (Эммануэлем) Макроном, канцлером Германии (Олафом) Шольцем и премьер-министром Великобритании (Борисом) Джонсоном", - сказано в рабочем графике Байдена.Беседа запланирована на 10.30 по вашингтонскому времени (18.30 мск).Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220306/bayden-1776901617.html
сша
россия
франция
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в мире, сша, джо байден, владимир путин, россия, франция, вооруженные силы рф
16:12 07.03.2022 (обновлено: 16:18 07.03.2022)
 
Байден обсудит ситуацию на Украине с европейскими лидерами

Байден обсудит с лидерами Франции, Германии и Великобритании ситуацию на Украине

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит в понедельник события на Украине с лидерами Франции, Германии и Великобритании, сообщил Белый дом.
"Президент обсудит последние события в отношении России и Украины в ходе видеотелеконференции по защищенному каналу связи с президентом Франции (Эммануэлем) Макроном, канцлером Германии (Олафом) Шольцем и премьер-министром Великобритании (Борисом) Джонсоном", - сказано в рабочем графике Байдена.
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Беседа запланирована на 10.30 по вашингтонскому времени (18.30 мск).
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреСШАДжо БайденВладимир ПутинРоссияФранцияВооруженные силы РФ
 
 
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