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Басурин назвал заявления Киева о спасении людей ложью

Басурин назвал заявления Киева о спасении людей ложью - РИА Новости, 07.03.2022

Басурин назвал заявления Киева о спасении людей ложью

Заявления киевских властей, что они думают о людях и сделают все, чтобы спасти их жизни - это ложь, никто ничего не делает, заявил официальный представитель... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:01

2022-03-07T14:01

2022-03-07T14:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

эдуард басурин

киев

мариуполь

волноваха

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявления киевских властей, что они думают о людях и сделают все, чтобы спасти их жизни - это ложь, никто ничего не делает, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."На данный момент (из Мариуполя) смогли выйти через (село) Виноградное 106 человек, из них 11 детей... На сегодня пока тишина, что в Мариуполе, что в Волновахе. Поэтому заявления киевских властей, что они думают о людях и сделают все, чтобы спасти их жизни - это ложь, никто ничего не делает", - сказал он в эфире "Россия 1".При этом он отметил, что на тех людей, которые пытались эвакуироваться вчера из Мариуполя по гумкоридорам, украинскими военными было совершено нападение, были погибшие и раненые.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

киев

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волноваха

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, эдуард басурин, киев, мариуполь, волноваха