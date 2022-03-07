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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/basurin-1777032494.html
Басурин назвал заявления Киева о спасении людей ложью
Басурин назвал заявления Киева о спасении людей ложью - РИА Новости, 07.03.2022
Басурин назвал заявления Киева о спасении людей ложью
Заявления киевских властей, что они думают о людях и сделают все, чтобы спасти их жизни - это ложь, никто ничего не делает, заявил официальный представитель... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:01
2022-03-07T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
эдуард басурин
киев
мариуполь
волноваха
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявления киевских властей, что они думают о людях и сделают все, чтобы спасти их жизни - это ложь, никто ничего не делает, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."На данный момент (из Мариуполя) смогли выйти через (село) Виноградное 106 человек, из них 11 детей... На сегодня пока тишина, что в Мариуполе, что в Волновахе. Поэтому заявления киевских властей, что они думают о людях и сделают все, чтобы спасти их жизни - это ложь, никто ничего не делает", - сказал он в эфире "Россия 1".При этом он отметил, что на тех людей, которые пытались эвакуироваться вчера из Мариуполя по гумкоридорам, украинскими военными было совершено нападение, были погибшие и раненые.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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мариуполь
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в мире, эдуард басурин, киев, мариуполь, волноваха
14:01 07.03.2022 (обновлено: 14:29 07.03.2022)
 
Басурин назвал заявления Киева о спасении людей ложью

Басурин: заявления Киева о том, что они думают о людях — ложь

© РИА Новости / Илья ПиталевБеженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР
Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявления киевских властей, что они думают о людях и сделают все, чтобы спасти их жизни - это ложь, никто ничего не делает, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"На данный момент (из Мариуполя) смогли выйти через (село) Виноградное 106 человек, из них 11 детей... На сегодня пока тишина, что в Мариуполе, что в Волновахе. Поэтому заявления киевских властей, что они думают о людях и сделают все, чтобы спасти их жизни - это ложь, никто ничего не делает", - сказал он в эфире "Россия 1".
При этом он отметил, что на тех людей, которые пытались эвакуироваться вчера из Мариуполя по гумкоридорам, украинскими военными было совершено нападение, были погибшие и раненые.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭдуард БасуринКиевМариупольВолноваха
 
 
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