https://ria.ru/20220307/bastrykin-1777085726.html

Глава СК поручил проверить информацию о поставках вооружения на Украину

Глава СК поручил проверить информацию о поставках вооружения на Украину - РИА Новости, 07.03.2022

Глава СК поручил проверить информацию о поставках вооружения на Украину

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать проверку по факту распространения информации о поставках вооружения на Украину,... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T21:27

2022-03-07T21:27

2022-03-07T21:41

в мире

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать проверку по факту распространения информации о поставках вооружения на Украину, сообщается на сайте ведомства."В средствах массовой информации и социальных медиа тиражируется информация со ссылкой на министра обороны Украины о поставках на территорию этой страны различных видов вооружения. Такие "поставки" используются в том числе в отношении мирного населения признанных ДНР и ЛНР. Глава Следственного комитета России поручил центральному аппарату начать проверку по указанному факту", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователям поручено установить источник поставки вооружения, его виды и объемы, а также лиц, осуществляющих доставку оружия. Кроме того, Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова об агрессии в отношении России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/berbok-1777079801.html

https://ria.ru/20220307/sholts-1777084920.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)