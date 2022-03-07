https://ria.ru/20220307/baskov-1777043953.html

Украинский суд заочно арестовал Баскова

Украинский суд заочно арестовал Баскова - РИА Новости, 07.03.2022

Украинский суд заочно арестовал Баскова

Эстрадный певец, народный артист Украины и РФ Николай Басков подозревается в "пропаганде и оправдании войны", суд удовлетворил ходатайство о его аресте,... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T15:26

2022-03-07T15:26

2022-03-07T15:56

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Эстрадный певец, народный артист Украины и РФ Николай Басков подозревается в "пропаганде и оправдании войны", суд удовлетворил ходатайство о его аресте, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.Ранее Басков выложил пост в Instagram, где поддержал действия российского президента, отметив, что операция России "полностью соответствует международному праву", а также подчеркнув, что целью объявленной операции является "защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах". В заключение артист написал в соцсети, что это "миротворческая операция, конец геноцида, предотвращение нападения на Россию, а также самозащита России и защита ее союзников"."Ближе к делу, Николай Викторович Басков. С этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина - подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Больше того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте. Для вас это в практической плоскости означает, что в самом скором будущем вы будете задержаны правоохранительными органами той страны, границу которой вы пересечете", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.По ее словам, Басков своими действиями "пропагандировал и оправдывал войну"."Рекомендую потратить какое-то время на поиск адекватных и грамотных юристов, которых вы, убеждена, знаете", - подчеркнула генпрокурор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/gazmanov-1776782248.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, в мире, россия, новости культуры