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Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Баркер уходит из компании
Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Баркер уходит из компании - РИА Новости, 07.03.2022
Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Баркер уходит из компании
Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Грегори Баркер покидает компанию, вместо него должность займёт Кристофер Бернем, сообщила "Эн+ Груп". РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:27
2022-03-07T11:27
экономика
олег дерипаска
русал
en+ group
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Грегори Баркер покидает компанию, вместо него должность займёт Кристофер Бернем, сообщила "Эн+ Груп"."Лорд Баркер, который занимал должность председателя совета директоров с момента первичного публичного размещения акций компании в ноябре 2017 года и исполнительного председателя совета директоров с 8 февраля 2019 года, подал в отставку с поста директора компании", - говорится в сообщении."Отставка лорда Баркера и уход из группы вступят в силу после короткого периода времени, в течение которого лорд Баркер будет помогать в передаче должности председателя Кристоферу Бэнкрофту Бернему, старшему независимому директору компании", - добавляется там."Эн+ Груп" (En+ Group) - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").
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экономика, олег дерипаска, русал, en+ group, россия
11:27 07.03.2022
 
Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Баркер уходит из компании

Кристофер Бернем станет председателем совета директоров "Эн+ Груп" вместо Грегори Баркера

© AFP 2022 / Punit ParanjpeЛорд Грегори Баркер
Лорд Грегори Баркер - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AFP 2022 / Punit Paranjpe
Лорд Грегори Баркер. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Грегори Баркер покидает компанию, вместо него должность займёт Кристофер Бернем, сообщила "Эн+ Груп".
"Лорд Баркер, который занимал должность председателя совета директоров с момента первичного публичного размещения акций компании в ноябре 2017 года и исполнительного председателя совета директоров с 8 февраля 2019 года, подал в отставку с поста директора компании", - говорится в сообщении.
"Отставка лорда Баркера и уход из группы вступят в силу после короткого периода времени, в течение которого лорд Баркер будет помогать в передаче должности председателя Кристоферу Бэнкрофту Бернему, старшему независимому директору компании", - добавляется там.
"Эн+ Груп" (En+ Group) - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").
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