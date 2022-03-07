https://ria.ru/20220307/barker-1777015239.html

Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Баркер уходит из компании

Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Баркер уходит из компании - РИА Новости, 07.03.2022

Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Баркер уходит из компании

Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Грегори Баркер покидает компанию, вместо него должность займёт Кристофер Бернем, сообщила "Эн+ Груп". РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T11:27

2022-03-07T11:27

2022-03-07T11:27

экономика

олег дерипаска

русал

en+ group

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153150/19/1531501948_0:129:2191:1361_1920x0_80_0_0_565457f211462dc9034f88de76713372.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Грегори Баркер покидает компанию, вместо него должность займёт Кристофер Бернем, сообщила "Эн+ Груп"."Лорд Баркер, который занимал должность председателя совета директоров с момента первичного публичного размещения акций компании в ноябре 2017 года и исполнительного председателя совета директоров с 8 февраля 2019 года, подал в отставку с поста директора компании", - говорится в сообщении."Отставка лорда Баркера и уход из группы вступят в силу после короткого периода времени, в течение которого лорд Баркер будет помогать в передаче должности председателя Кристоферу Бэнкрофту Бернему, старшему независимому директору компании", - добавляется там."Эн+ Груп" (En+ Group) - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").

https://ria.ru/20220303/krizis-1776271202.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, олег дерипаска, русал, en+ group, россия