https://ria.ru/20220307/barker-1777015239.html
Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Баркер уходит из компании
Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Баркер уходит из компании - РИА Новости, 07.03.2022
Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Баркер уходит из компании
Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Грегори Баркер покидает компанию, вместо него должность займёт Кристофер Бернем, сообщила "Эн+ Груп". РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:27
2022-03-07T11:27
2022-03-07T11:27
экономика
олег дерипаска
русал
en+ group
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153150/19/1531501948_0:129:2191:1361_1920x0_80_0_0_565457f211462dc9034f88de76713372.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Грегори Баркер покидает компанию, вместо него должность займёт Кристофер Бернем, сообщила "Эн+ Груп"."Лорд Баркер, который занимал должность председателя совета директоров с момента первичного публичного размещения акций компании в ноябре 2017 года и исполнительного председателя совета директоров с 8 февраля 2019 года, подал в отставку с поста директора компании", - говорится в сообщении."Отставка лорда Баркера и уход из группы вступят в силу после короткого периода времени, в течение которого лорд Баркер будет помогать в передаче должности председателя Кристоферу Бэнкрофту Бернему, старшему независимому директору компании", - добавляется там."Эн+ Груп" (En+ Group) - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").
https://ria.ru/20220303/krizis-1776271202.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153150/19/1531501948_0:0:2191:1644_1920x0_80_0_0_13ab686210460f6ada6b4f822aa66262.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, олег дерипаска, русал, en+ group, россия
Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Баркер уходит из компании
Кристофер Бернем станет председателем совета директоров "Эн+ Груп" вместо Грегори Баркера
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Грегори Баркер покидает компанию, вместо него должность займёт Кристофер Бернем, сообщила "Эн+ Груп".
"Лорд Баркер, который занимал должность председателя совета директоров с момента первичного публичного размещения акций компании в ноябре 2017 года и исполнительного председателя совета директоров с 8 февраля 2019 года, подал в отставку с поста директора компании", - говорится в сообщении.
"Отставка лорда Баркера и уход из группы вступят в силу после короткого периода времени, в течение которого лорд Баркер будет помогать в передаче должности председателя Кристоферу Бэнкрофту Бернему, старшему независимому директору компании", - добавляется там.
"Эн+ Груп" (En+ Group
) - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской
. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал
").