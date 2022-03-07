https://ria.ru/20220307/avtoprobeg-1776995135.html

В Сирии прошел автопробег в поддержку российской операции на Украине

В Сирии прошел автопробег в поддержку российской операции на Украине - РИА Новости, 07.03.2022

В Сирии прошел автопробег в поддержку российской операции на Украине

Автопробег в поддержку российских военных, которые принимают участие в специальной операции на Украине, прошел в воскресенье в городе Скальбия сирийской... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T07:14

2022-03-07T07:14

2022-03-07T07:14

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СКАЛЬБИЯ (Сирия), 6 мар – РИА Новости. Автопробег в поддержку российских военных, которые принимают участие в специальной операции на Украине, прошел в воскресенье в городе Скальбия сирийской провинции Хама, рассказал журналистам командир городского ополчения Набиль аль-Абдалла.Колонну из десятков автомобилей, на дверях которых водители нарисовали букву Z, как на машинах российских подразделений, участвующих в спецоперации на Украине, вдоль улиц встречали жители Скальбии, по которой за все время боевых действий террористы выпустили 17 тысяч снарядов, мин и ракет.Участие в автопробеге кроме бойцов народного ополчения города Скальбия приняли и представители соседних населенных пунктов провинции Хама."Конечно, мы знаем, что Россия сейчас проводит специальную военную операцию на Украине против нацистов, и хотим сказать, что сегодня мы всем сердцем с вашей страной. Мы солидарны с российской армией и президентом Путиным в борьбе с проявлениями фашизма в Европе", - сказал командир ополчения города Мхарде, расположенного на севере сирийской провинции Хама, Симон Ибрагим.По словам отца Димитриоса, настоятеля храма Святого Георгия Победоносца в центре Скальбии, у которого собрались участники автопробега, местные жители "молятся, так как знают, сколько добра сделали Вооруженные силы России в Сирии, и уверены в том, что у них получится это сделать и на Украине".Кроме того, в знак солидарности с РФ отец Димитриос передал помощнику начальника пункта базирования Тартус по работе с верующими военнослужащими Владимиру Первушину детские рисунки о семье и мире, которые будут переданы участникам спецоперации на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/belgrad-1776610766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сирия, россия