https://ria.ru/20220307/avia-1777030415.html

Boeing приостановил покупку титана из России, пишут СМИ

Boeing приостановил покупку титана из России, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2022

Boeing приостановил покупку титана из России, пишут СМИ

Компания Boeing заявила, что приостанавливает покупку титана из России и закрывает технические отделы в Москве и Киеве, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T13:44

2022-03-07T13:44

2022-03-07T15:59

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Компания Boeing заявила, что приостанавливает покупку титана из России и закрывает технические отделы в Москве и Киеве, сообщает газета Wall Street Journal.В России расположен крупнейший производитель титана в мире — "ВСМПО-АВИСМА". В минувшем ноябре Boeing подписал с компанией меморандум о стратегическом партнерстве, согласно которому "ВСМПО-АВИСМА" называлась основным поставщиком титана для всех новых гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes (777X), а также для уже существующих моделей (737, 787, 777).Как отмечали опрошенные РИА Новости аналитики, популярность российского титана заключается в совокупности таких составляющих, как понятный производственный цикл, качественное сырье, зарекомендовавшее себя качество продукции, а также конкурентоспособная цена.Корпорация "ВСМПО-Ависма" обеспечивает до 30% всех мировых поставок титана, поэтому глобальной аэрокосмической промышленности будет сложно отказаться от российской продукции, считает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775971826.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии