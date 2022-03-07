13:44 07.03.2022 (обновлено: 15:59 07.03.2022)
Boeing приостановил покупку титана из России, пишут СМИ
Wall Street Journal: Boeing приостановил покупку титана из России
Шестидесятипятитонный самолет Boeing
ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Компания Boeing заявила, что приостанавливает покупку титана из России и закрывает технические отделы в Москве и Киеве, сообщает газета Wall Street Journal.
"Boeing заявила, что прекратила закупки российского титана <...> Она также закрыла свои технические отделы в Москве и Киеве и перестала посылать запчасти для самолетов российским авиакомпаниям", — говорится в сообщении.
В России расположен крупнейший производитель титана в мире — "ВСМПО-АВИСМА". В минувшем ноябре Boeing подписал с компанией меморандум о стратегическом партнерстве, согласно которому "ВСМПО-АВИСМА" называлась основным поставщиком титана для всех новых гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes (777X), а также для уже существующих моделей (737, 787, 777).
Как отмечали опрошенные РИА Новости аналитики, популярность российского титана заключается в совокупности таких составляющих, как понятный производственный цикл, качественное сырье, зарекомендовавшее себя качество продукции, а также конкурентоспособная цена.
Корпорация "ВСМПО-Ависма" обеспечивает до 30% всех мировых поставок титана, поэтому глобальной аэрокосмической промышленности будет сложно отказаться от российской продукции, считает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.