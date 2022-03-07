Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220307/avia-1777005967.html
Борт "Уральских авиалиний" после задержки в Шарм-эш-Шейхе вернулся в Москву
Борт "Уральских авиалиний" после задержки в Шарм-эш-Шейхе вернулся в Москву - РИА Новости, 07.03.2022
Борт "Уральских авиалиний" после задержки в Шарм-эш-Шейхе вернулся в Москву
Самолёт "Уральских авиалиний" после задержки вылета из Шарм-эш-Шейха вернулся в Москву, сообщает перевозчик в понедельник. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:47
2022-03-07T10:12
туризм
новости - туризм
уральские авиалинии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110684_0:0:3292:1853_1920x0_80_0_0_516607790838f5c8322872f4703dfc82.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Самолёт "Уральских авиалиний" после задержки вылета из Шарм-эш-Шейха вернулся в Москву, сообщает перевозчик в понедельник.Ранее РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Каире, что рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Шарм-эш-Шейха в Москву не вылетел вовремя в ночь на воскресенье из-за закрытия воздушного пространства стран Европы. При этом посольство подчеркнуло, что задержка в отправке воздушного судна не вызвана его арестом или задержанием властями Египта по запросу иностранных лизингодателей."После проверки документов авиационные власти Египта выдали "Уральским авиалиниям" разрешение на выполнение рейса U61886. Airbus А321 VQ-BKY вернулся сегодня из Шарм-эль-Шейха в Москву с 236 пассажирами на борту", - говорится в сообщении перевозчика.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220302/turizm-1776015143.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110684_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_68696812fdf41fbea636b2a2884efa46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, уральские авиалинии
09:47 07.03.2022 (обновлено: 10:12 07.03.2022)
 
Борт "Уральских авиалиний" после задержки в Шарм-эш-Шейхе вернулся в Москву

Самолет "Уральских авиалиний" после задержки вылета из Шарм-эш-Шейха вернулся в Москву

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Самолет компании "Уральские авиалинии"
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Самолёт "Уральских авиалиний" после задержки вылета из Шарм-эш-Шейха вернулся в Москву, сообщает перевозчик в понедельник.
Ранее РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Каире, что рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Шарм-эш-Шейха в Москву не вылетел вовремя в ночь на воскресенье из-за закрытия воздушного пространства стран Европы. При этом посольство подчеркнуло, что задержка в отправке воздушного судна не вызвана его арестом или задержанием властями Египта по запросу иностранных лизингодателей.
"После проверки документов авиационные власти Египта выдали "Уральским авиалиниям" разрешение на выполнение рейса U61886. Airbus А321 VQ-BKY вернулся сегодня из Шарм-эль-Шейха в Москву с 236 пассажирами на борту", - говорится в сообщении перевозчика.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:24Туризм
Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмУральские авиалинии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала