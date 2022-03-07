https://ria.ru/20220307/avia-1777005967.html

Борт "Уральских авиалиний" после задержки в Шарм-эш-Шейхе вернулся в Москву

Борт "Уральских авиалиний" после задержки в Шарм-эш-Шейхе вернулся в Москву - РИА Новости, 07.03.2022

Борт "Уральских авиалиний" после задержки в Шарм-эш-Шейхе вернулся в Москву

Самолёт "Уральских авиалиний" после задержки вылета из Шарм-эш-Шейха вернулся в Москву, сообщает перевозчик в понедельник. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T09:47

2022-03-07T09:47

2022-03-07T10:12

туризм

новости - туризм

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Самолёт "Уральских авиалиний" после задержки вылета из Шарм-эш-Шейха вернулся в Москву, сообщает перевозчик в понедельник.Ранее РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Каире, что рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Шарм-эш-Шейха в Москву не вылетел вовремя в ночь на воскресенье из-за закрытия воздушного пространства стран Европы. При этом посольство подчеркнуло, что задержка в отправке воздушного судна не вызвана его арестом или задержанием властями Египта по запросу иностранных лизингодателей."После проверки документов авиационные власти Египта выдали "Уральским авиалиниям" разрешение на выполнение рейса U61886. Airbus А321 VQ-BKY вернулся сегодня из Шарм-эль-Шейха в Москву с 236 пассажирами на борту", - говорится в сообщении перевозчика.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220302/turizm-1776015143.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

новости - туризм, уральские авиалинии