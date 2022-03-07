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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/argument-1777029123.html
Германия выдвинула железный аргумент против бесполетной зоны над Украиной
Германия объяснила главную опасность введения бесполетной зоны над Украиной - РИА Новости, 07.03.2022
Германия выдвинула железный аргумент против бесполетной зоны над Украиной
Введение бесполетной зоны над Украиной может привести к Третьей мировой войне, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ARD. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:29
2022-03-07T13:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
германия
анналена бербок
нато
россия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Введение бесполетной зоны над Украиной может привести к Третьей мировой войне, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ARD.Немецкий министр также отметила, что подобные моменты во внешней политике похожи на выбор "между чумой и холерой".Ранее газета Politico сообщила, что американские сенаторы как от Демократической, так и от Республиканской партии, выступили против введения бесполетной зоны на Украине, поскольку это грозит эскалацией конфликта.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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в мире, украина, германия, анналена бербок, нато, россия
13:29 07.03.2022
 
Германия объяснила главную опасность введения бесполетной зоны над Украиной

Глава МИД ФРГ Бербок: бесполетная зона над Украиной может привести к Третьей мировой войне

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Введение бесполетной зоны над Украиной может привести к Третьей мировой войне, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ARD.

"Это будет означать, что самолеты НАТО будут стрелять по российским самолетам, то есть прямое участие альянса в конфликте. Мы несем ответственность за защиту собственного населения", — пояснила она.

Немецкий министр также отметила, что подобные моменты во внешней политике похожи на выбор "между чумой и холерой".
Ранее газета Politico сообщила, что американские сенаторы как от Демократической, так и от Республиканской партии, выступили против введения бесполетной зоны на Украине, поскольку это грозит эскалацией конфликта.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаГерманияАнналена БербокНАТОРоссия
 
 
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