https://ria.ru/20220307/argument-1777029123.html

Германия выдвинула железный аргумент против бесполетной зоны над Украиной

Германия объяснила главную опасность введения бесполетной зоны над Украиной - РИА Новости, 07.03.2022

Германия выдвинула железный аргумент против бесполетной зоны над Украиной

Введение бесполетной зоны над Украиной может привести к Третьей мировой войне, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ARD. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T13:29

2022-03-07T13:29

2022-03-07T13:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

германия

анналена бербок

нато

россия

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Введение бесполетной зоны над Украиной может привести к Третьей мировой войне, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ARD.Немецкий министр также отметила, что подобные моменты во внешней политике похожи на выбор "между чумой и холерой".Ранее газета Politico сообщила, что американские сенаторы как от Демократической, так и от Республиканской партии, выступили против введения бесполетной зоны на Украине, поскольку это грозит эскалацией конфликта.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777007533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, германия, анналена бербок, нато, россия