https://ria.ru/20220307/afganistan-1777030863.html

Китай призвал США снять санкции с Афганистана и разморозить активы

Китай призвал США снять санкции с Афганистана и разморозить активы - РИА Новости, 07.03.2022

Китай призвал США снять санкции с Афганистана и разморозить активы

Китай призывает США снять санкции с Афганистана, разморозить и вернуть активы, принадлежащие афганскому народу, заявил в понедельник министр иностранных дел... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T13:48

2022-03-07T13:48

2022-03-07T13:48

в мире

мохаммад хасан ахунд

сша

афганистан

кабул (город)

талибан

оон

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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китай призывает США снять санкции с Афганистана, разморозить и вернуть активы, принадлежащие афганскому народу, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции.Министр призвал "немедленно разморозить активы Афганистана в США и отменить ​​различные односторонние санкции, без каких-либо условий вернуть активы, принадлежащие афганскому народу, не допустить причинения "вторичного вреда" афганскому народу и помочь Афганистану пережить холодную зиму и встретить весну"."Китай уже протянул Афганистану руку помощи и будет продолжать предоставлять новую помощь в соответствии с потребностями афганского народа", – подчеркнул он.В начале августа талибы находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220306/afganistan-1776895091.html

сша

афганистан

кабул (город)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, мохаммад хасан ахунд, сша, афганистан, кабул (город), талибан, оон