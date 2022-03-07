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Китай призвал США снять санкции с Афганистана и разморозить активы
Китай призвал США снять санкции с Афганистана и разморозить активы - РИА Новости, 07.03.2022
Китай призвал США снять санкции с Афганистана и разморозить активы
Китай призывает США снять санкции с Афганистана, разморозить и вернуть активы, принадлежащие афганскому народу, заявил в понедельник министр иностранных дел... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:48
2022-03-07T13:48
в мире
мохаммад хасан ахунд
сша
афганистан
кабул (город)
талибан
оон
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китай призывает США снять санкции с Афганистана, разморозить и вернуть активы, принадлежащие афганскому народу, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции.Министр призвал "немедленно разморозить активы Афганистана в США и отменить ​​различные односторонние санкции, без каких-либо условий вернуть активы, принадлежащие афганскому народу, не допустить причинения "вторичного вреда" афганскому народу и помочь Афганистану пережить холодную зиму и встретить весну"."Китай уже протянул Афганистану руку помощи и будет продолжать предоставлять новую помощь в соответствии с потребностями афганского народа", – подчеркнул он.В начале августа талибы находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220306/afganistan-1776895091.html
сша
афганистан
кабул (город)
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в мире, мохаммад хасан ахунд, сша, афганистан, кабул (город), талибан, оон
13:48 07.03.2022
 
Китай призвал США снять санкции с Афганистана и разморозить активы

Глава МИД Китая Ван И призвал США снять санкции с Афганистана и разморозить активы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел КНР Ван И
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китай призывает США снять санкции с Афганистана, разморозить и вернуть активы, принадлежащие афганскому народу, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции.
"США безответственно и не считаясь ни с чем, ушли из Афганистана, оставив афганскому народу серьезный гуманитарный кризис и создав колоссальную угрозу региональной стабильности", - заявил Ван И.
Министр призвал "немедленно разморозить активы Афганистана в США и отменить ​​различные односторонние санкции, без каких-либо условий вернуть активы, принадлежащие афганскому народу, не допустить причинения "вторичного вреда" афганскому народу и помочь Афганистану пережить холодную зиму и встретить весну".
"Китай уже протянул Афганистану руку помощи и будет продолжать предоставлять новую помощь в соответствии с потребностями афганского народа", – подчеркнул он.
В начале августа талибы находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреМохаммад Хасан АхундСШААфганистанКабул (город)ТалибанООН
 
 
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