https://ria.ru/20220307/adidas-1777096440.html
Adidas приостановит работу в России
Adidas приостановит работу в России - РИА Новости, 07.03.2022
Adidas приостановит работу в России
Работа магазинов и онлайн-торговли Adidas в России будет приостановлена до уведомления в связи с ситуацией на Украине, сообщила телерадиокомпания BR со ссылкой... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T23:18
2022-03-07T23:18
2022-03-07T23:22
adidas ag
в мире
россия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Работа магазинов и онлайн-торговли Adidas в России будет приостановлена до уведомления в связи с ситуацией на Украине, сообщила телерадиокомпания BR со ссылкой на производителя спорттоваров и одежды.При этом сотрудники Adidas в России продолжат получать заработную плату. В концерне сообщили, что продолжают "внимательно наблюдать" за ситуацией, примут в случае необходимости "дальнейшие корпоративные решения".
https://ria.ru/20220307/odezhda-1777034981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
adidas ag, в мире, россия, санкции в отношении россии
23:18 07.03.2022 (обновлено: 23:22 07.03.2022)
Adidas приостановит работу в России
Сеть магазинов спортивной одежды Adidas приостановит работу на территории России