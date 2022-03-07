https://ria.ru/20220307/adidas-1777096440.html

Adidas приостановит работу в России

Adidas приостановит работу в России - РИА Новости, 07.03.2022

Adidas приостановит работу в России

Работа магазинов и онлайн-торговли Adidas в России будет приостановлена до уведомления в связи с ситуацией на Украине, сообщила телерадиокомпания BR со ссылкой... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T23:18

2022-03-07T23:18

2022-03-07T23:22

adidas ag

в мире

россия

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Работа магазинов и онлайн-торговли Adidas в России будет приостановлена до уведомления в связи с ситуацией на Украине, сообщила телерадиокомпания BR со ссылкой на производителя спорттоваров и одежды.При этом сотрудники Adidas в России продолжат получать заработную плату. В концерне сообщили, что продолжают "внимательно наблюдать" за ситуацией, примут в случае необходимости "дальнейшие корпоративные решения".

https://ria.ru/20220307/odezhda-1777034981.html

россия

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Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

adidas ag, в мире, россия, санкции в отношении россии