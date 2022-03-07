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https://ria.ru/20220307/adidas-1777096440.html
Adidas приостановит работу в России
Adidas приостановит работу в России - РИА Новости, 07.03.2022
Adidas приостановит работу в России
Работа магазинов и онлайн-торговли Adidas в России будет приостановлена до уведомления в связи с ситуацией на Украине, сообщила телерадиокомпания BR со ссылкой... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T23:18
2022-03-07T23:22
adidas ag
в мире
россия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Работа магазинов и онлайн-торговли Adidas в России будет приостановлена до уведомления в связи с ситуацией на Украине, сообщила телерадиокомпания BR со ссылкой на производителя спорттоваров и одежды.При этом сотрудники Adidas в России продолжат получать заработную плату. В концерне сообщили, что продолжают "внимательно наблюдать" за ситуацией, примут в случае необходимости "дальнейшие корпоративные решения".
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adidas ag, в мире, россия, санкции в отношении россии
23:18 07.03.2022 (обновлено: 23:22 07.03.2022)
 
Adidas приостановит работу в России

Сеть магазинов спортивной одежды Adidas приостановит работу на территории России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМагазин Adidas
Магазин Adidas - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Магазин Adidas
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Работа магазинов и онлайн-торговли Adidas в России будет приостановлена до уведомления в связи с ситуацией на Украине, сообщила телерадиокомпания BR со ссылкой на производителя спорттоваров и одежды.
При этом сотрудники Adidas в России продолжат получать заработную плату. В концерне сообщили, что продолжают "внимательно наблюдать" за ситуацией, примут в случае необходимости "дальнейшие корпоративные решения".
Джинсы Levi's 501 - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 14:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Производитель одежды Levi Strauss&Co "временно" прекратил работу в России
 
Adidas AGВ миреРоссияСанкции в отношении России
 
 
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