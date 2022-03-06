https://ria.ru/20220306/zvonki-1776876245.html
Российские операторы зафиксировали новый вид спам-звонков из-за рубежа
Российские операторы зафиксировали новый вид спам-звонков из-за рубежа - РИА Новости, 06.03.2022
Российские операторы зафиксировали новый вид спам-звонков из-за рубежа
Российские операторы сотовой связи фиксируют новый вид звонков и смс от мошенников из-за границы с призывами или просьбами о помощи, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T06:39
2022-03-06T06:39
2022-03-06T07:50
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россия
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские операторы сотовой связи фиксируют новый вид звонков и смс от мошенников из-за границы с призывами или просьбами о помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службах компаний.Кроме того, имело место несколько случаев рассылки смс с различными призывами, проблему решил сам оператор."Мы действительно фиксируем новый вид голосового спама. Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь", - рассказали в пресс-службе оператора Tele2.Компания обрабатывает нецелевые звонки так же, как голосовой спам и мошеннические вызовы. Оператор в личном кабинете предупреждает пользователей о новом виде нежелательных звонков и призывает по возможности самим блокировать такие вызовы.Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов сообщил, что компания на постоянной основе ведет работу по блокировке всех нежелательных вызовов, включая спам и мошеннические.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, общество
06:39 06.03.2022 (обновлено: 07:50 06.03.2022)
Российские операторы зафиксировали новый вид спам-звонков из-за рубежа
Российские операторы зафиксировали новый вид СМС-спама из-за рубежа с просьбами о помощи
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские операторы сотовой связи фиксируют новый вид звонков и смс от мошенников из-за границы с призывами или просьбами о помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службах компаний.
"В последние дни мы действительно заметили небольшой всплеск нового вида звонков и смс от злоумышленников. Проблема не массовая, но несколько человек обращались с подобными жалобами. Как правило, это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам", - рассказали в пресс-службе МТС.
Кроме того, имело место несколько случаев рассылки смс с различными призывами, проблему решил сам оператор.
"Мы действительно фиксируем новый вид голосового спама. Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь", - рассказали в пресс-службе оператора Tele2.
Компания обрабатывает нецелевые звонки так же, как голосовой спам и мошеннические вызовы. Оператор в личном кабинете предупреждает пользователей о новом виде нежелательных звонков и призывает по возможности самим блокировать такие вызовы.
Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона
" Сергей Хренов сообщил, что компания на постоянной основе ведет работу по блокировке всех нежелательных вызовов, включая спам и мошеннические.