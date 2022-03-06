https://ria.ru/20220306/zvonki-1776876245.html

Российские операторы зафиксировали новый вид спам-звонков из-за рубежа

Российские операторы зафиксировали новый вид спам-звонков из-за рубежа - РИА Новости, 06.03.2022

Российские операторы зафиксировали новый вид спам-звонков из-за рубежа

Российские операторы сотовой связи фиксируют новый вид звонков и смс от мошенников из-за границы с призывами или просьбами о помощи, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T06:39

2022-03-06T06:39

2022-03-06T07:50

технологии

россия

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские операторы сотовой связи фиксируют новый вид звонков и смс от мошенников из-за границы с призывами или просьбами о помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службах компаний.Кроме того, имело место несколько случаев рассылки смс с различными призывами, проблему решил сам оператор."Мы действительно фиксируем новый вид голосового спама. Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь", - рассказали в пресс-службе оператора Tele2.Компания обрабатывает нецелевые звонки так же, как голосовой спам и мошеннические вызовы. Оператор в личном кабинете предупреждает пользователей о новом виде нежелательных звонков и призывает по возможности самим блокировать такие вызовы.Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов сообщил, что компания на постоянной основе ведет работу по блокировке всех нежелательных вызовов, включая спам и мошеннические.

https://ria.ru/20220217/zvonki-1773230071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, россия, общество