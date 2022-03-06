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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/zelenskiy-1776931731.html
Британия и США решили послать за Зеленским спецназ
СМИ сообщили о подготовке спецназа Британии и США к эвакуации Зеленского - РИА Новости, 06.03.2022
Британия и США решили послать за Зеленским спецназ
Британские и американские спецподразделения готовятся к операции по "спасению" президента Украины Владимира Зеленского, сообщает The Sun. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:10
2022-03-06T16:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
владимир путин
сша
литва
военно-морские силы сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Британские и американские спецподразделения готовятся к операции по "спасению" президента Украины Владимира Зеленского, сообщает The Sun.По информации СМИ, более 70 бойцов SAS (Особая воздушная служба Британии) присоединились к 150 военным из элитного спецподразделения ВМС США "морские котики" на базе в Литве. Предположительно, они тренируются с украинскими солдатами. Уточняется, что спецоперация может произойти в ночное время и при условии, если Зеленский попросит об этом.Сам украинский президент ранее отклонил предложение Вашингтона об эвакуации из Киева, заявив, что ему нужно вооружение, а не возможность покинуть страну.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбассаподписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24-го числа Россияначала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
https://ria.ru/20220306/diplomatiya-1776887371.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/peregovory-1776898142.html
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, сша, литва, военно-морские силы сша, владимир зеленский, россия
16:10 06.03.2022
 
СМИ сообщили о подготовке спецназа Британии и США к эвакуации Зеленского

The Sun: спецназ Британии и США готовится эвакуировать Зеленского из Киева

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Британские и американские спецподразделения готовятся к операции по "спасению" президента Украины Владимира Зеленского, сообщает The Sun.
По информации СМИ, более 70 бойцов SAS (Особая воздушная служба Британии) присоединились к 150 военным из элитного спецподразделения ВМС США "морские котики" на базе в Литве. Предположительно, они тренируются с украинскими солдатами. Уточняется, что спецоперация может произойти в ночное время и при условии, если Зеленский попросит об этом.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбассаподписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24-го числа Россияначала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАЛитваВоенно-морские силы СШАВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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