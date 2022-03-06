https://ria.ru/20220306/zelenskiy-1776931731.html

Британия и США решили послать за Зеленским спецназ

СМИ сообщили о подготовке спецназа Британии и США к эвакуации Зеленского - РИА Новости, 06.03.2022

Британия и США решили послать за Зеленским спецназ

Британские и американские спецподразделения готовятся к операции по "спасению" президента Украины Владимира Зеленского, сообщает The Sun. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:10

2022-03-06T16:10

2022-03-06T16:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

владимир путин

сша

литва

военно-морские силы сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Британские и американские спецподразделения готовятся к операции по "спасению" президента Украины Владимира Зеленского, сообщает The Sun.По информации СМИ, более 70 бойцов SAS (Особая воздушная служба Британии) присоединились к 150 военным из элитного спецподразделения ВМС США "морские котики" на базе в Литве. Предположительно, они тренируются с украинскими солдатами. Уточняется, что спецоперация может произойти в ночное время и при условии, если Зеленский попросит об этом.Сам украинский президент ранее отклонил предложение Вашингтона об эвакуации из Киева, заявив, что ему нужно вооружение, а не возможность покинуть страну.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбассаподписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24-го числа Россияначала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.

https://ria.ru/20220306/diplomatiya-1776887371.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220306/peregovory-1776898142.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, дмитрий песков, владимир путин, сша, литва, военно-морские силы сша, владимир зеленский, россия