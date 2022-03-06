https://ria.ru/20220306/zelenskiy-1776931731.html
Британия и США решили послать за Зеленским спецназ
СМИ сообщили о подготовке спецназа Британии и США к эвакуации Зеленского - РИА Новости, 06.03.2022
Британия и США решили послать за Зеленским спецназ
Британские и американские спецподразделения готовятся к операции по "спасению" президента Украины Владимира Зеленского, сообщает The Sun. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:10
2022-03-06T16:10
2022-03-06T16:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
владимир путин
сша
литва
военно-морские силы сша
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776097741_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_db9a780cdafbad0e7d6352f3488ce9ea.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Британские и американские спецподразделения готовятся к операции по "спасению" президента Украины Владимира Зеленского, сообщает The Sun.По информации СМИ, более 70 бойцов SAS (Особая воздушная служба Британии) присоединились к 150 военным из элитного спецподразделения ВМС США "морские котики" на базе в Литве. Предположительно, они тренируются с украинскими солдатами. Уточняется, что спецоперация может произойти в ночное время и при условии, если Зеленский попросит об этом.Сам украинский президент ранее отклонил предложение Вашингтона об эвакуации из Киева, заявив, что ему нужно вооружение, а не возможность покинуть страну.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбассаподписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24-го числа Россияначала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
https://ria.ru/20220306/diplomatiya-1776887371.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/peregovory-1776898142.html
сша
литва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776097741_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_756cc74f81351a30cc1a344d4b0a5ae2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, владимир путин, сша, литва, военно-морские силы сша, владимир зеленский, россия
СМИ сообщили о подготовке спецназа Британии и США к эвакуации Зеленского
The Sun: спецназ Британии и США готовится эвакуировать Зеленского из Киева