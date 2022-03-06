https://ria.ru/20220306/zavod-1776911548.html
ВСУ обстреляли Стахановский завод ферросплавов в ЛНР
ВСУ обстреляли Стахановский завод ферросплавов в ЛНР - РИА Новости, 06.03.2022
ВСУ обстреляли Стахановский завод ферросплавов в ЛНР
Стахановский завод ферросплавов в ЛНР получил повреждения в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:14
2022-03-06T13:14
2022-03-06T13:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
украина
стаханов
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Стахановский завод ферросплавов в ЛНР получил повреждения в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Стаханов получил повреждения Стахановский завод ферросплавов", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, украина, стаханов
13:14 06.03.2022 (обновлено: 13:22 06.03.2022)
ВСУ обстреляли Стахановский завод ферросплавов в ЛНР
ЛНР: Стахановский завод ферросплавов получил повреждения во время обстрелов со стороны ВСУ