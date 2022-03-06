https://ria.ru/20220306/zamena-1776864124.html

Эксперт объяснил, чем сейчас лучше заменить доллар

Эксперт объяснил, чем сейчас лучше заменить доллар - РИА Новости, 06.03.2022

Эксперт объяснил, чем сейчас лучше заменить доллар

Сегодня в качестве альтернативы доллару можно обратить внимание на юани, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности (в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T03:18

2022-03-06T03:18

2022-03-06T06:44

экономика

россия

санкции в отношении россии

юань

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Сегодня в качестве альтернативы доллару можно обратить внимание на юани, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности (в отличие, например, от швейцарского франка). Однако если нет задачи наличного хранения валюты, то сейчас юань более ликвиден, чем доллар и евро на нашем рынке. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.Сосновский также уверен, что еще одной альтернативой становится покупка физического золота. Интерес к нему ранее был в России весьма невысок из-за необходимости платить НДС в размере 20%. Но теперь этот налог отменен. По мнению эксперта, что отмена НДС просто превращает физическое золото в нормально торгующийся актив."С одной стороны, золото торгуется на мировом рынке в долларах, и в некотором смысле покупка металла может считаться опосредованным вложением в иностранную валюту и, следовательно, способом уйти от риска обесценивания рубля. С другой стороны, недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьезно меняться в стоимости. Валюты же в целом как инструмент обладают большей стабильностью", - сказал Сосновский.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/broker-1776438552.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, санкции в отношении россии, юань