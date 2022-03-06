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Эксперт объяснил, чем сейчас лучше заменить доллар
Эксперт объяснил, чем сейчас лучше заменить доллар - РИА Новости, 06.03.2022
Эксперт объяснил, чем сейчас лучше заменить доллар
Сегодня в качестве альтернативы доллару можно обратить внимание на юани, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности (в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T03:18
2022-03-06T06:44
экономика
россия
санкции в отношении россии
юань
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Сегодня в качестве альтернативы доллару можно обратить внимание на юани, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности (в отличие, например, от швейцарского франка). Однако если нет задачи наличного хранения валюты, то сейчас юань более ликвиден, чем доллар и евро на нашем рынке. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.Сосновский также уверен, что еще одной альтернативой становится покупка физического золота. Интерес к нему ранее был в России весьма невысок из-за необходимости платить НДС в размере 20%. Но теперь этот налог отменен. По мнению эксперта, что отмена НДС просто превращает физическое золото в нормально торгующийся актив."С одной стороны, золото торгуется на мировом рынке в долларах, и в некотором смысле покупка металла может считаться опосредованным вложением в иностранную валюту и, следовательно, способом уйти от риска обесценивания рубля. С другой стороны, недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьезно меняться в стоимости. Валюты же в целом как инструмент обладают большей стабильностью", - сказал Сосновский.
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экономика, россия, санкции в отношении россии, юань
03:18 06.03.2022 (обновлено: 06:44 06.03.2022)
 
Эксперт объяснил, чем сейчас лучше заменить доллар

Эксперт Сосновский предложил инвестировать вместо доллара в золото и китайский юань

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина выходит из отделения банка
Мужчина выходит из отделения банка - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мужчина выходит из отделения банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Сегодня в качестве альтернативы доллару можно обратить внимание на юани, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности (в отличие, например, от швейцарского франка). Однако если нет задачи наличного хранения валюты, то сейчас юань более ликвиден, чем доллар и евро на нашем рынке. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.
"Конечно, в более долгосрочном плане швейцарский франк предпочтительней юаня с точки зрения стабильности динамики, поскольку экономика КНР не столь диверсифицирована, как швейцарская, а также подвержена высоким геополитическим рискам", - объяснил эксперт.
Сосновский также уверен, что еще одной альтернативой становится покупка физического золота. Интерес к нему ранее был в России весьма невысок из-за необходимости платить НДС в размере 20%. Но теперь этот налог отменен. По мнению эксперта, что отмена НДС просто превращает физическое золото в нормально торгующийся актив.
"С одной стороны, золото торгуется на мировом рынке в долларах, и в некотором смысле покупка металла может считаться опосредованным вложением в иностранную валюту и, следовательно, способом уйти от риска обесценивания рубля. С другой стороны, недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьезно меняться в стоимости. Валюты же в целом как инструмент обладают большей стабильностью", - сказал Сосновский.
Инвестиционная компания Антанта-Капитал - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 10:58Сказано в эфире
Почему ЦБ снизил комиссию на покупку валюты через брокеров
 
ЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииЮань
 
 
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