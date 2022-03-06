16:13 06.03.2022 (обновлено: 18:02 06.03.2022)
Западная "машина" СМИ довела своих граждан до безумия, заявила Захарова
Захарова: западная "машина" СМИ привела своих граждан к краю национализма
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Западная информационно-политическая машина и СМИ довели своих граждан, которые стоят на краю национализма в отношении действий России, из-за того, как средства массовой информации их описывают, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Надо отдать должное информационно-политической машине Запада, которая через социальные сети, через мессенджеры и рассылку, естественно, через средства массовой информации довела население своих стран уже до какого-то уровня безумия. Это край, к которому подошла та самая "западная машина" по просто превращению своих людей из людей, которым вроде бы рассказывали про какие-то высокие принципы, в людей, которые на краю стоят уже какого-то национализма. Это точно", — сказала она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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