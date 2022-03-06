https://ria.ru/20220306/zakharova-1776932620.html

Западная "машина" СМИ довела своих граждан до безумия, заявила Захарова

Западная "машина" СМИ довела своих граждан до безумия, заявила Захарова - РИА Новости, 06.03.2022

Западная "машина" СМИ довела своих граждан до безумия, заявила Захарова

Западная информационно-политическая машина и СМИ довели своих граждан, которые стоят на краю национализма в отношении действий России, из-за того, как средства... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:13

2022-03-06T16:13

2022-03-06T18:02

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Западная информационно-политическая машина и СМИ довели своих граждан, которые стоят на краю национализма в отношении действий России, из-за того, как средства массовой информации их описывают, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1"."Надо отдать должное информационно-политической машине Запада, которая через социальные сети, через мессенджеры и рассылку, естественно, через средства массовой информации довела население своих стран уже до какого-то уровня безумия. Это край, к которому подошла та самая "западная машина" по просто превращению своих людей из людей, которым вроде бы рассказывали про какие-то высокие принципы, в людей, которые на краю стоят уже какого-то национализма. Это точно", — сказала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20211209/vaktsina-1762965564.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире