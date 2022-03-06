Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220306/zakharova-1776932620.html
Западная "машина" СМИ довела своих граждан до безумия, заявила Захарова
Западная "машина" СМИ довела своих граждан до безумия, заявила Захарова - РИА Новости, 06.03.2022
Западная "машина" СМИ довела своих граждан до безумия, заявила Захарова
Западная информационно-политическая машина и СМИ довели своих граждан, которые стоят на краю национализма в отношении действий России, из-за того, как средства... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:13
2022-03-06T18:02
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_0:199:3072:1926_1920x0_80_0_0_806cd22f8cee9abee7951cc10aae6b90.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Западная информационно-политическая машина и СМИ довели своих граждан, которые стоят на краю национализма в отношении действий России, из-за того, как средства массовой информации их описывают, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1"."Надо отдать должное информационно-политической машине Запада, которая через социальные сети, через мессенджеры и рассылку, естественно, через средства массовой информации довела население своих стран уже до какого-то уровня безумия. Это край, к которому подошла та самая "западная машина" по просто превращению своих людей из людей, которым вроде бы рассказывали про какие-то высокие принципы, в людей, которые на краю стоят уже какого-то национализма. Это точно", — сказала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20211209/vaktsina-1762965564.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_8546d648eb917fa7dda01ea3fc839d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
16:13 06.03.2022 (обновлено: 18:02 06.03.2022)
 
Западная "машина" СМИ довела своих граждан до безумия, заявила Захарова

Захарова: западная "машина" СМИ привела своих граждан к краю национализма

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Западная информационно-политическая машина и СМИ довели своих граждан, которые стоят на краю национализма в отношении действий России, из-за того, как средства массовой информации их описывают, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Надо отдать должное информационно-политической машине Запада, которая через социальные сети, через мессенджеры и рассылку, естественно, через средства массовой информации довела население своих стран уже до какого-то уровня безумия. Это край, к которому подошла та самая "западная машина" по просто превращению своих людей из людей, которым вроде бы рассказывали про какие-то высокие принципы, в людей, которые на краю стоят уже какого-то национализма. Это точно", — сказала она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 16:11Распространение коронавируса
В МИД назвали "вакцинный национализм" недопустимым
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала