Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/zaes-1776941873.html
Путин рассказал Макрону о ситуации на Запорожской АЭС
Путин рассказал Макрону о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.03.2022
Путин рассказал Макрону о ситуации на Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Вооруженные силы РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T17:14
2022-03-06T17:14
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
эммануэль макрон
запорожская аэс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/14/1529911484_373:718:3118:2262_1920x0_80_0_0_98fe8c485600e62c6ed4403f302f21c1.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Вооруженные силы РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба Кремля."Российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме, радиоактивный фон остается в норме – все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ. Физическая и ядерная безопасность станции надежно защищена", - говорится в сообщении.По данным Минобороны России, в ночь на 4 марта на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевский режим предпринял попытку "чудовищной провокации". Около двух часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, заявили в МО РФ. Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html
https://ria.ru/20220306/chaes-1776880399.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/14/1529911484_1274:731:3315:2262_1920x0_80_0_0_8df0dc31242e6f7e26a38fcc7fbbe662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, эммануэль макрон, запорожская аэс, украина
17:14 06.03.2022
 
Путин рассказал Макрону о ситуации на Запорожской АЭС

Президент Путин: Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме

© РИА Новости / Фалин / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Фалин
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Вооруженные силы РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба Кремля.
"Российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме, радиоактивный фон остается в норме – все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ. Физическая и ядерная безопасность станции надежно защищена", - говорится в сообщении.
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 08:00
В шаге от второго Чернобыля
По данным Минобороны России, в ночь на 4 марта на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевский режим предпринял попытку "чудовищной провокации". Около двух часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, заявили в МО РФ. Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 08:11
Источник рассказал, для чего Украина использовала зону Чернобыльской АЭС
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинЭммануэль МакронЗапорожская АЭСУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала