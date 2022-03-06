https://ria.ru/20220306/zaes-1776941397.html

Путин осудил попытки сделать Россию ответственной за инцидент на ЗАЭС

Путин осудил попытки сделать Россию ответственной за инцидент на ЗАЭС - РИА Новости, 06.03.2022

Путин осудил попытки сделать Россию ответственной за инцидент на ЗАЭС

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что попытки переложить на российских военных ответственность за... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T17:11

2022-03-06T17:11

2022-03-06T17:11

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

запорожская аэс

украина

эммануэль макрон

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что попытки переложить на российских военных ответственность за инцидент вокруг Запорожской АЭС – элемент пропагандистской кампании, сообщает пресс-служба Кремля."Попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент (инцидент вокруг Запорожской АЭС - ред.) – являются элементом циничной пропагандистской кампании", - говорится в сообщении.По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, заявили в МО РФ.Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776879786.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220306/pushilin-1776939326.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, запорожская аэс, украина, эммануэль макрон, вооруженные силы рф