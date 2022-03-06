Путин осудил попытки сделать Россию ответственной за инцидент на ЗАЭС
Президент Путин назвал сообщения об ответственности России за инцидент на ЗАЭС пропагандой
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что попытки переложить на российских военных ответственность за инцидент вокруг Запорожской АЭС – элемент пропагандистской кампании, сообщает пресс-служба Кремля.
"Попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент (инцидент вокруг Запорожской АЭС - ред.) – являются элементом циничной пропагандистской кампании", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, заявили в МО РФ.
Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.