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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/zaes-1776941397.html
Путин осудил попытки сделать Россию ответственной за инцидент на ЗАЭС
Путин осудил попытки сделать Россию ответственной за инцидент на ЗАЭС - РИА Новости, 06.03.2022
Путин осудил попытки сделать Россию ответственной за инцидент на ЗАЭС
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что попытки переложить на российских военных ответственность за... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T17:11
2022-03-06T17:11
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
запорожская аэс
украина
эммануэль макрон
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что попытки переложить на российских военных ответственность за инцидент вокруг Запорожской АЭС – элемент пропагандистской кампании, сообщает пресс-служба Кремля."Попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент (инцидент вокруг Запорожской АЭС - ред.) – являются элементом циничной пропагандистской кампании", - говорится в сообщении.По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, заявили в МО РФ.Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776879786.html
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владимир путин, запорожская аэс, украина, эммануэль макрон, вооруженные силы рф
17:11 06.03.2022
 
Путин осудил попытки сделать Россию ответственной за инцидент на ЗАЭС

Президент Путин назвал сообщения об ответственности России за инцидент на ЗАЭС пропагандой

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что попытки переложить на российских военных ответственность за инцидент вокруг Запорожской АЭС – элемент пропагандистской кампании, сообщает пресс-служба Кремля.
"Попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент (инцидент вокруг Запорожской АЭС - ред.) – являются элементом циничной пропагандистской кампании", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, заявили в МО РФ.
Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 08:08Ядерные технологии
Украина могла стать ядерной страной в ближайшее время, сообщил источник
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинЗапорожская АЭСУкраинаЭммануэль МакронВооруженные силы РФ
 
 
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