https://ria.ru/20220306/zaes-1776939164.html

Путин проинформировал Макрона о провокации украинских радикалов на ЗАЭС

Путин проинформировал Макрона о провокации украинских радикалов на ЗАЭС - РИА Новости, 06.03.2022

Путин проинформировал Макрона о провокации украинских радикалов на ЗАЭС

Владимир Путин подробно рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону о провокации в районе Запорожской АЭС, которую устроили украинские националисты. Об этом... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:57

2022-03-06T16:57

2022-03-06T17:53

обострение ситуации в днр и лнр

запорожская аэс

владимир путин

россия

украина

эммануэль макрон

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин подробно рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону о провокации в районе Запорожской АЭС, которую устроили украинские националисты. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.По данным Минобороны, в ночь на пятницу около АЭС украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии, выполнявший патрулирование территории. Из окон учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам открыли шквальный огонь из стрелкового оружия. В ответ огневые точки радикалов были подавлены. Как указали в оборонном ведомстве, диверсионная группа подожгла здание, когда покидала его.Пожарные ликвидировали возгорание. Сейчас АЭС работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Во время телефонного разговора Макрон выразил обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности атомных электростанций на Украине. Путин же отметил, что попытки переложить ответственность за инцидент на российских военных — это циничная пропаганда.Президент добавил, что Вооруженные силы также контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить возможность провокаций.Как напомнил Путин, Киев по-прежнему не выполняет договоренности по эвакуации гражданского населения из районов, где идут бои. Так, несмотря на режим тишины, украинские националисты не дали выйти мирным жителям из Мариуполя и Волновахи.Российский президент предложил Макрону активно поработать с киевскими властями "с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права". Он также сообщил французскому коллеге об итогах двух раундов переговоров с украинской стороной.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/vstrecha-1776940500.html

https://ria.ru/20220304/borrel-1776466577.html

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776880095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская аэс, владимир путин, россия, украина, эммануэль макрон