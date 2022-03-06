16:57 06.03.2022 (обновлено: 17:53 06.03.2022)
Путин проинформировал Макрона о провокации украинских радикалов на ЗАЭС
Президент Путин рассказал Макрону о провокации украинских радикалов на Запорожской АЭС
© REUTERS / Press service of National Nuclear Energy Generating Company EnergoatomПоврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин подробно рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону о провокации в районе Запорожской АЭС, которую устроили украинские националисты. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
По данным Минобороны, в ночь на пятницу около АЭС украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии, выполнявший патрулирование территории. Из окон учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам открыли шквальный огонь из стрелкового оружия. В ответ огневые точки радикалов были подавлены. Как указали в оборонном ведомстве, диверсионная группа подожгла здание, когда покидала его.
Пожарные ликвидировали возгорание. Сейчас АЭС работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме, радиоактивный фон остается в норме — все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ. Физическая и ядерная безопасность станции надежно защищена", — подчеркнул он.
Президент добавил, что Вооруженные силы также контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить возможность провокаций.
Как напомнил Путин, Киев по-прежнему не выполняет договоренности по эвакуации гражданского населения из районов, где идут бои. Так, несмотря на режим тишины, украинские националисты не дали выйти мирным жителям из Мариуполя и Волновахи.
Российский президент предложил Макрону активно поработать с киевскими властями "с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права". Он также сообщил французскому коллеге об итогах двух раундов переговоров с украинской стороной.
"Выражена готовность к продолжению диалога — при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий", — говорится в сообщении.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.