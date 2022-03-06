Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/zaes-1776879391.html
Источник назвал предполагаемую цель боев у Запорожской АЭС
Источник назвал предполагаемую цель боев у Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.03.2022
Источник назвал предполагаемую цель боев у Запорожской АЭС
Недавние боестолкновения в административных зданиях у Запорожской АЭС могли быть связаны с тем, что там хранились документы, касающиеся перспективных работ по... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T08:07
2022-03-06T08:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/14/1529911484_373:718:3118:2262_1920x0_80_0_0_98fe8c485600e62c6ed4403f302f21c1.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Недавние боестолкновения в административных зданиях у Запорожской АЭС могли быть связаны с тем, что там хранились документы, касающиеся перспективных работ по созданию Украиной ядерного оружия, сообщил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ.По его данным, Украина частично уничтожила, частично эвакуировала основной массив документов по этой теме из Киева и Харькова во Львов."Определенная документация имелась и на Запорожской АЭС. Боестолкновения с украинскими диверсионно-разведывательными группами в административных помещениях, прилегающих к АЭС, были, судя по всему, связаны именно с этим", - сказал собеседник агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/14/1529911484_1274:731:3315:2262_1920x0_80_0_0_8df0dc31242e6f7e26a38fcc7fbbe662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, запорожская аэс
08:07 06.03.2022 (обновлено: 08:15 06.03.2022)
 
Источник назвал предполагаемую цель боев у Запорожской АЭС

Бои у Запорожской АЭС могли произойти из-за документов Киева по ядерному оружию

© РИА Новости / Фалин / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Фалин
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Недавние боестолкновения в административных зданиях у Запорожской АЭС могли быть связаны с тем, что там хранились документы, касающиеся перспективных работ по созданию Украиной ядерного оружия, сообщил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ.
По его данным, Украина частично уничтожила, частично эвакуировала основной массив документов по этой теме из Киева и Харькова во Львов.
"Определенная документация имелась и на Запорожской АЭС. Боестолкновения с украинскими диверсионно-разведывательными группами в административных помещениях, прилегающих к АЭС, были, судя по всему, связаны именно с этим", - сказал собеседник агентства.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
08:00
В шаге от второго Чернобыля
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала