https://ria.ru/20220306/zaes-1776879391.html

Источник назвал предполагаемую цель боев у Запорожской АЭС

Источник назвал предполагаемую цель боев у Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.03.2022

Источник назвал предполагаемую цель боев у Запорожской АЭС

Недавние боестолкновения в административных зданиях у Запорожской АЭС могли быть связаны с тем, что там хранились документы, касающиеся перспективных работ по... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T08:07

2022-03-06T08:07

2022-03-06T08:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

запорожская аэс

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Недавние боестолкновения в административных зданиях у Запорожской АЭС могли быть связаны с тем, что там хранились документы, касающиеся перспективных работ по созданию Украиной ядерного оружия, сообщил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ.По его данным, Украина частично уничтожила, частично эвакуировала основной массив документов по этой теме из Киева и Харькова во Львов."Определенная документация имелась и на Запорожской АЭС. Боестолкновения с украинскими диверсионно-разведывательными группами в административных помещениях, прилегающих к АЭС, были, судя по всему, связаны именно с этим", - сказал собеседник агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html

украина

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, запорожская аэс