https://ria.ru/20220306/zaes-1776879391.html
Источник назвал предполагаемую цель боев у Запорожской АЭС
Источник назвал предполагаемую цель боев у Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.03.2022
Источник назвал предполагаемую цель боев у Запорожской АЭС
Недавние боестолкновения в административных зданиях у Запорожской АЭС могли быть связаны с тем, что там хранились документы, касающиеся перспективных работ по... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T08:07
2022-03-06T08:07
2022-03-06T08:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
запорожская аэс
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Недавние боестолкновения в административных зданиях у Запорожской АЭС могли быть связаны с тем, что там хранились документы, касающиеся перспективных работ по созданию Украиной ядерного оружия, сообщил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ.По его данным, Украина частично уничтожила, частично эвакуировала основной массив документов по этой теме из Киева и Харькова во Львов."Определенная документация имелась и на Запорожской АЭС. Боестолкновения с украинскими диверсионно-разведывательными группами в административных помещениях, прилегающих к АЭС, были, судя по всему, связаны именно с этим", - сказал собеседник агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская аэс
08:07 06.03.2022 (обновлено: 08:15 06.03.2022)
Источник назвал предполагаемую цель боев у Запорожской АЭС
Бои у Запорожской АЭС могли произойти из-за документов Киева по ядерному оружию