https://ria.ru/20220306/zaderzhanie-1776903389.html

В Ростовской области задержали украинца, воевавшего на стороне НВФ

В Ростовской области задержали украинца, воевавшего на стороне НВФ - РИА Новости, 06.03.2022

В Ростовской области задержали украинца, воевавшего на стороне НВФ

Гражданин Украины, участвовавший в боевых действиях в Донбассе на стороне незаконного вооруженного формирования (НВФ) националистического толка, задержан в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:53

2022-03-06T11:53

2022-03-06T12:07

происшествия

украина

ростовская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

правый сектор

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар – РИА Новости. Гражданин Украины, участвовавший в боевых действиях в Донбассе на стороне незаконного вооруженного формирования (НВФ) националистического толка, задержан в Ростовской области, сообщает УФСБ России по Ростовской области."УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России на территории региона выявлен гражданин Украины, принимавший участие в боевых действиях на стороне незаконного вооруженного формирования "Украинская добровольческая армия", член запрещенной на территории РФ экстремистской организации "Правый сектор"*, - говорится в сообщении.Во время обысков дома у подозреваемого силовики изъяли предметы, указывающие на его участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования.Сообщается, что в отношении задержанного возбуждены два уголовных дела по статьям об участии в незаконном вооруженном формировании и участии в деятельности экстремистской организации.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220305/zaderzhanie-1776796365.html

https://ria.ru/20220305/zaderzhanie-1776786907.html

украина

ростовская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, ростовская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), правый сектор