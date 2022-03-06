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В Ростовской области задержали украинца, воевавшего на стороне НВФ
В Ростовской области задержали украинца, воевавшего на стороне НВФ - РИА Новости, 06.03.2022
В Ростовской области задержали украинца, воевавшего на стороне НВФ
Гражданин Украины, участвовавший в боевых действиях в Донбассе на стороне незаконного вооруженного формирования (НВФ) националистического толка, задержан в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:53
2022-03-06T12:07
происшествия
украина
ростовская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
правый сектор
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар – РИА Новости. Гражданин Украины, участвовавший в боевых действиях в Донбассе на стороне незаконного вооруженного формирования (НВФ) националистического толка, задержан в Ростовской области, сообщает УФСБ России по Ростовской области."УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России на территории региона выявлен гражданин Украины, принимавший участие в боевых действиях на стороне незаконного вооруженного формирования "Украинская добровольческая армия", член запрещенной на территории РФ экстремистской организации "Правый сектор"*, - говорится в сообщении.Во время обысков дома у подозреваемого силовики изъяли предметы, указывающие на его участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования.Сообщается, что в отношении задержанного возбуждены два уголовных дела по статьям об участии в незаконном вооруженном формировании и участии в деятельности экстремистской организации.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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происшествия, украина, ростовская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), правый сектор
11:53 06.03.2022 (обновлено: 12:07 06.03.2022)
 
В Ростовской области задержали украинца, воевавшего на стороне НВФ

В Ростовской области задержали украинца, участвовавшего в боевых действиях на стороне НВФ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар – РИА Новости. Гражданин Украины, участвовавший в боевых действиях в Донбассе на стороне незаконного вооруженного формирования (НВФ) националистического толка, задержан в Ростовской области, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
"УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России на территории региона выявлен гражданин Украины, принимавший участие в боевых действиях на стороне незаконного вооруженного формирования "Украинская добровольческая армия", член запрещенной на территории РФ экстремистской организации "Правый сектор"*, - говорится в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 17:33
В Рязанской области задержали сторонника украинской нацистской группировки
Во время обысков дома у подозреваемого силовики изъяли предметы, указывающие на его участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования.
Сообщается, что в отношении задержанного возбуждены два уголовных дела по статьям об участии в незаконном вооруженном формировании и участии в деятельности экстремистской организации.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
ФСБ РФ задержала украинского боевика из Крымско-татарского батальона - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 17:01
В Крыму задержали боевика из "Крымско-татарского батальона"
 
ПроисшествияУкраинаРостовская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Правый сектор
 
 
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