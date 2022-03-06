https://ria.ru/20220306/zachistka-1776951520.html
Киев экстренно зачищал следы военно-биологической программы
Киев экстренно зачищал следы военно-биологической программы - РИА Новости, 06.03.2022
Киев экстренно зачищал следы военно-биологической программы
Киев экстренно заметал следы военно-биологической программы, выполнявшейся на Украине и финансировавшейся Пентагоном, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T18:37
2022-03-06T18:37
2022-03-06T18:46
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в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство обороны сша
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев экстренно заметал следы военно-биологической программы, выполнявшейся на Украине и финансировавшейся Пентагоном, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США", - сказал Конашенков."Очевидно, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины", - отметил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны сша
18:37 06.03.2022 (обновлено: 18:46 06.03.2022)
Киев экстренно зачищал следы военно-биологической программы
Минобороны: Киев экстренно зачищал следы военно-биологической программы, финансируемой США