https://ria.ru/20220306/zachistka-1776951520.html

Киев экстренно зачищал следы военно-биологической программы

Киев экстренно зачищал следы военно-биологической программы - РИА Новости, 06.03.2022

Киев экстренно зачищал следы военно-биологической программы

Киев экстренно заметал следы военно-биологической программы, выполнявшейся на Украине и финансировавшейся Пентагоном, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T18:37

2022-03-06T18:37

2022-03-06T18:46

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

вооруженные силы украины

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство обороны сша

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев экстренно заметал следы военно-биологической программы, выполнявшейся на Украине и финансировавшейся Пентагоном, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США", - сказал Конашенков."Очевидно, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины", - отметил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, россия, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны сша