https://ria.ru/20220306/vzlom-1776927450.html

Скабеева сообщила, что Telegram-каналы Поддубного и Коца взломаны

Скабеева сообщила, что Telegram-каналы Поддубного и Коца взломаны - РИА Новости, 06.03.2022

Скабеева сообщила, что Telegram-каналы Поддубного и Коца взломаны

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева сообщила о взломе Telegram-каналов военных корреспондентов Евгения Поддубного и Александра Коца. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:24

2022-03-06T15:24

2022-03-06T15:24

евгений поддубный

telegram (приложение)

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева сообщила о взломе Telegram-каналов военных корреспондентов Евгения Поддубного и Александра Коца."Внимание! Телеграм-каналы военных корреспондентов Евгения Поддубного и Александра Коца взломаны", - написала Скабеева в своем Telegram.У самих корреспондентов на данный момент нет сообщений о взломах их Telegram-каналов.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775689251.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евгений поддубный, telegram (приложение), общество