https://ria.ru/20220306/vstrecha-1776940500.html
Путин не против встречи МАГАТЭ-Россия-Украина, но не в Чернобыле
Путин не против встречи МАГАТЭ-Россия-Украина, но не в Чернобыле - РИА Новости, 06.03.2022
Путин не против встречи МАГАТЭ-Россия-Украина, но не в Чернобыле
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что не против встречи в формате МАГАТЭ - Россия - Украина, но не в РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T17:05
2022-03-06T17:05
2022-03-06T17:22
россия
магатэ
чернобыльская аэс
владимир путин
эммануэль макрон
франция
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что не против встречи в формате МАГАТЭ - Россия - Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране, сообщает пресс-служба Кремля."Комментируя упомянутое президентом Франции предложение Гендиректора Международного агентства по атомной энергии о проведении в чернобыльской зоне трехсторонней (МАГАТЭ – Россия – Украина) встречи для выработки механизма обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине, Владимир Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/magate-1776237735.html
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, магатэ, чернобыльская аэс, владимир путин, эммануэль макрон, франция, украина
17:05 06.03.2022 (обновлено: 17:22 06.03.2022)
Путин не против встречи МАГАТЭ-Россия-Украина, но не в Чернобыле
Путин заявил Макрону, что не против встречи МАГАТЭ-Россия-Украина, но не в Чернобыле