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Премьер Израиля проводит встречу с Шольцем после переговоров с Путиным
Премьер Израиля проводит встречу с Шольцем после переговоров с Путиным - РИА Новости, 06.03.2022
Премьер Израиля проводит встречу с Шольцем после переговоров с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц проводит встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Берлине после его переговоров с российским президентом Владимиром... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T02:10
2022-03-06T02:25
в мире
нафтали беннет
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БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц проводит встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Берлине после его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ."Канцлер Шольц в настоящее время встречается с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом после его переговоров с... Зеленским и президентом Путиным", - сообщило ведомство в Twitter.Ранее Беннет встретился с Путиным в Москве, чтобы обсудить украинский кризис. После встречи израильский премьер поговорил с Зеленским.
https://ria.ru/20220305/iran-1776847174.html
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в мире, нафтали беннет
02:10 06.03.2022 (обновлено: 02:25 06.03.2022)
 
Премьер Израиля проводит встречу с Шольцем после переговоров с Путиным

Премьер Израиля Беннет проводит встречу с Шольцем после переговоров с Путиным и Зеленским

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
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БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц проводит встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Берлине после его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.
"Канцлер Шольц в настоящее время встречается с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом после его переговоров с... Зеленским и президентом Путиным", - сообщило ведомство в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министром Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 21:26
Путин и премьер Израиля обсудили иранскую ядерную программу
Ранее Беннет встретился с Путиным в Москве, чтобы обсудить украинский кризис. После встречи израильский премьер поговорил с Зеленским.
 
В миреНафтали Беннет
 
 
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