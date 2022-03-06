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Премьер Израиля проводит встречу с Шольцем после переговоров с Путиным
Премьер Израиля проводит встречу с Шольцем после переговоров с Путиным - РИА Новости, 06.03.2022
Премьер Израиля проводит встречу с Шольцем после переговоров с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц проводит встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Берлине после его переговоров с российским президентом Владимиром... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T02:10
2022-03-06T02:10
2022-03-06T02:25
в мире
нафтали беннет
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БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц проводит встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Берлине после его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ."Канцлер Шольц в настоящее время встречается с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом после его переговоров с... Зеленским и президентом Путиным", - сообщило ведомство в Twitter.Ранее Беннет встретился с Путиным в Москве, чтобы обсудить украинский кризис. После встречи израильский премьер поговорил с Зеленским.
https://ria.ru/20220305/iran-1776847174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нафтали беннет
02:10 06.03.2022 (обновлено: 02:25 06.03.2022)
Премьер Израиля проводит встречу с Шольцем после переговоров с Путиным
Премьер Израиля Беннет проводит встречу с Шольцем после переговоров с Путиным и Зеленским