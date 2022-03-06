https://ria.ru/20220306/vstrecha-1776866804.html

Премьер Израиля проводит встречу с Шольцем после переговоров с Путиным

Премьер Израиля проводит встречу с Шольцем после переговоров с Путиным - РИА Новости, 06.03.2022

Премьер Израиля проводит встречу с Шольцем после переговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц проводит встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Берлине после его переговоров с российским президентом Владимиром... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T02:10

2022-03-06T02:10

2022-03-06T02:25

в мире

нафтали беннет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755754947_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_252ae8c17136adabbd2e035881e94855.jpg

БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц проводит встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Берлине после его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ."Канцлер Шольц в настоящее время встречается с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом после его переговоров с... Зеленским и президентом Путиным", - сообщило ведомство в Twitter.Ранее Беннет встретился с Путиным в Москве, чтобы обсудить украинский кризис. После встречи израильский премьер поговорил с Зеленским.

https://ria.ru/20220305/iran-1776847174.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нафтали беннет