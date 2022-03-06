https://ria.ru/20220306/vklady-1776861377.html
Аналитик не исключил продолжения увеличения ставок по вкладам
Аналитик не исключил продолжения увеличения ставок по вкладам - РИА Новости, 06.03.2022
Аналитик не исключил продолжения увеличения ставок по вкладам
Ряд российских банков повысил ставку по депозитам до 20% годовых и даже выше на фоне роста ставки Банка России. Однако дальнейший рост как ключевой ставки... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T01:16
2022-03-06T01:16
2022-03-06T01:16
экономика
россия
санкции в отношении россии
депозиты
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Ряд российских банков повысил ставку по депозитам до 20% годовых и даже выше на фоне роста ставки Банка России. Однако дальнейший рост как ключевой ставки (примерно до 25%), так и ставки по вкладам еще возможен, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Эксперт отмечает, что при таких высоких ставках есть смысл открывать вклад, особенно на длительный период, однако стоит внимательно изучать условия. Он также напомнил, что те, кто успел открыть вклады в 2009 или 2015 годах, "очень серьезно заработали, совершенно ничего не делая, просто не трогая средства в банке, особенно в случаях, когда речь шла о как минимум трехлетнем депозите с капитализацией процентов".Кроме того, по мнению Когана, сейчас нет угрозы сохранности вкладов, поскольку у Банка России достаточно рублевой ликвидности для поддержки банковской системы.
https://ria.ru/20220302/stavka-1776041325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, депозиты
Аналитик не исключил продолжения увеличения ставок по вкладам
Аналитик Коган допустил рост процентов по вкладам при повышении ключевой ставки ЦБ