https://ria.ru/20220306/vklady-1776861377.html

Аналитик не исключил продолжения увеличения ставок по вкладам

Аналитик не исключил продолжения увеличения ставок по вкладам - РИА Новости, 06.03.2022

Аналитик не исключил продолжения увеличения ставок по вкладам

Ряд российских банков повысил ставку по депозитам до 20% годовых и даже выше на фоне роста ставки Банка России. Однако дальнейший рост как ключевой ставки... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T01:16

2022-03-06T01:16

2022-03-06T01:16

экономика

россия

санкции в отношении россии

депозиты

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Ряд российских банков повысил ставку по депозитам до 20% годовых и даже выше на фоне роста ставки Банка России. Однако дальнейший рост как ключевой ставки (примерно до 25%), так и ставки по вкладам еще возможен, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Эксперт отмечает, что при таких высоких ставках есть смысл открывать вклад, особенно на длительный период, однако стоит внимательно изучать условия. Он также напомнил, что те, кто успел открыть вклады в 2009 или 2015 годах, "очень серьезно заработали, совершенно ничего не делая, просто не трогая средства в банке, особенно в случаях, когда речь шла о как минимум трехлетнем депозите с капитализацией процентов".Кроме того, по мнению Когана, сейчас нет угрозы сохранности вкладов, поскольку у Банка России достаточно рублевой ликвидности для поддержки банковской системы.

https://ria.ru/20220302/stavka-1776041325.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, санкции в отношении россии, депозиты