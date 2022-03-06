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Аналитик не исключил продолжения увеличения ставок по вкладам
Аналитик не исключил продолжения увеличения ставок по вкладам - РИА Новости, 06.03.2022
Аналитик не исключил продолжения увеличения ставок по вкладам
Ряд российских банков повысил ставку по депозитам до 20% годовых и даже выше на фоне роста ставки Банка России. Однако дальнейший рост как ключевой ставки... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T01:16
2022-03-06T01:16
экономика
россия
санкции в отношении россии
депозиты
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Ряд российских банков повысил ставку по депозитам до 20% годовых и даже выше на фоне роста ставки Банка России. Однако дальнейший рост как ключевой ставки (примерно до 25%), так и ставки по вкладам еще возможен, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Эксперт отмечает, что при таких высоких ставках есть смысл открывать вклад, особенно на длительный период, однако стоит внимательно изучать условия. Он также напомнил, что те, кто успел открыть вклады в 2009 или 2015 годах, "очень серьезно заработали, совершенно ничего не делая, просто не трогая средства в банке, особенно в случаях, когда речь шла о как минимум трехлетнем депозите с капитализацией процентов".Кроме того, по мнению Когана, сейчас нет угрозы сохранности вкладов, поскольку у Банка России достаточно рублевой ликвидности для поддержки банковской системы.
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экономика, россия, санкции в отношении россии, депозиты
01:16 06.03.2022
 
Аналитик не исключил продолжения увеличения ставок по вкладам

Аналитик Коган допустил рост процентов по вкладам при повышении ключевой ставки ЦБ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанковский офис
Банковский офис - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банковский офис
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Ряд российских банков повысил ставку по депозитам до 20% годовых и даже выше на фоне роста ставки Банка России. Однако дальнейший рост как ключевой ставки (примерно до 25%), так и ставки по вкладам еще возможен, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Эксперт отмечает, что при таких высоких ставках есть смысл открывать вклад, особенно на длительный период, однако стоит внимательно изучать условия. Он также напомнил, что те, кто успел открыть вклады в 2009 или 2015 годах, "очень серьезно заработали, совершенно ничего не делая, просто не трогая средства в банке, особенно в случаях, когда речь шла о как минимум трехлетнем депозите с капитализацией процентов".
Банкомат - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:01
Российские банки снова подняли ставки по вкладам
Кроме того, по мнению Когана, сейчас нет угрозы сохранности вкладов, поскольку у Банка России достаточно рублевой ликвидности для поддержки банковской системы.
 
ЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииДепозиты
 
 
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