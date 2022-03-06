https://ria.ru/20220306/visa-1776912890.html

Visa 10 марта прекратит прием запросов авторизации российских банков

Visa 10 марта прекратит прием запросов авторизации российских банков - РИА Новости, 06.03.2022

Visa 10 марта прекратит прием запросов авторизации российских банков

Платежная система Visa прекращает прием запросов авторизации российских банков с 00.01 по московскому времени 10 марта, говорится в сообщении на сайте системы. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:24

2022-03-06T13:24

2022-03-06T13:56

экономика

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Платежная система Visa прекращает прием запросов авторизации российских банков с 00.01 по московскому времени 10 марта, говорится в сообщении на сайте системы."ООО "Платежная система "Виза" настоящим сообщает о приостановлении участия всех российских участников в платежной системе Виза... Прием запросов авторизации российских участников, в рамках Платежной системы "Виза" будут прекращены с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 года; осуществление платежного клиринга будет прекращено 10 марта 2022 года", - сказано в сообщении."При этом Платежная система Виза оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее вышеуказанных сроков в соответствии с правилами платежной системы", - добавили в системе.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.

https://ria.ru/20220306/karta-1776904742.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия