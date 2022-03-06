https://ria.ru/20220306/visa-1776912890.html
Visa 10 марта прекратит прием запросов авторизации российских банков
Visa 10 марта прекратит прием запросов авторизации российских банков - РИА Новости, 06.03.2022
Visa 10 марта прекратит прием запросов авторизации российских банков
Платежная система Visa прекращает прием запросов авторизации российских банков с 00.01 по московскому времени 10 марта, говорится в сообщении на сайте системы. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:24
2022-03-06T13:24
2022-03-06T13:56
экономика
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Платежная система Visa прекращает прием запросов авторизации российских банков с 00.01 по московскому времени 10 марта, говорится в сообщении на сайте системы."ООО "Платежная система "Виза" настоящим сообщает о приостановлении участия всех российских участников в платежной системе Виза... Прием запросов авторизации российских участников, в рамках Платежной системы "Виза" будут прекращены с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 года; осуществление платежного клиринга будет прекращено 10 марта 2022 года", - сказано в сообщении."При этом Платежная система Виза оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее вышеуказанных сроков в соответствии с правилами платежной системы", - добавили в системе.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.
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РИА Новости
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экономика, россия
13:24 06.03.2022 (обновлено: 13:56 06.03.2022)
Visa 10 марта прекратит прием запросов авторизации российских банков
Карты Visa российских банков будут действовать за границей до 9 марта
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Платежная система Visa прекращает прием запросов авторизации российских банков с 00.01 по московскому времени 10 марта, говорится в сообщении на сайте системы.
"ООО "Платежная система "Виза" настоящим сообщает о приостановлении участия всех российских участников в платежной системе Виза... Прием запросов авторизации российских участников, в рамках Платежной системы "Виза" будут прекращены с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 года; осуществление платежного клиринга будет прекращено 10 марта 2022 года", - сказано в сообщении.
"При этом Платежная система Виза оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее вышеуказанных сроков в соответствии с правилами платежной системы", - добавили в системе.
В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России
. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.