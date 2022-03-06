https://ria.ru/20220306/visa-1776864520.html

Visa приостановит деятельность в России

Visa приостановит деятельность в России - РИА Новости, 06.03.2022

Visa приостановит деятельность в России

Компании Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T01:16

2022-03-06T01:16

2022-03-06T07:07

общество

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Компании Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России."Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации", - заявили в компании Visa.Mastercard также сообщила, что приостанавливает предоставление услуг в России. Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. Кроме того, карты Mastercard, выпущенные за пределами России, не будут работать на российской территории.В компании отметили, что возобновят операции в России, когда "это будет уместно" — в случае отсутствия законодательных ограничений.В Сбере заявили, что решение международных платежных систем не повлияет на работу карт Сбербанка внутри страны. Там также напомнили, что в целом ряде стран, включая Турцию, Вьетнам, Белоруссию и большинство республик Центральной Азии, принимают российские карты "Мир":Российская Национальная система платежных карт (НСПК) ранее разъясняла РИА Новости, что операции по картам международных платежных систем, выпущенным российскими банками, по-прежнему будут работать в России даже в случае отключения от Visa или Mastercard. Такие операции вместо них будет обрабатывать сама Национальная система платежных карт.

https://ria.ru/20220301/karty-1775802519.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия