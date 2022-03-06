https://ria.ru/20220306/veschestva-1776965365.html

В Москве задержали двух мужчин с веществами для зажигательной смеси

В Москве задержали двух мужчин с веществами для зажигательной смеси - РИА Новости, 06.03.2022

В Москве задержали двух мужчин с веществами для зажигательной смеси

В Москве задержали двух мужчин, у которых при себе были вещества для зажигательной смеси, газовый баллончик, колюще-режущие предметы, сообщается на сайте МВД... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T20:52

2022-03-06T20:52

2022-03-06T20:52

происшествия

москва

россия

полиция

омск

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Москве задержали двух мужчин, у которых при себе были вещества для зажигательной смеси, газовый баллончик, колюще-режущие предметы, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным ведомства, сегодня около 17.00 сотрудники МВД остановили двух мужчин для проверки документов на улице Большая Бронная, в районе дома 29. Мужчины стали заметно нервничать."В ходе личного досмотра у них были обнаружены и изъяты вещества для приготовления зажигательной смеси, газовый баллончик, колюще-режущие и предметы ударно-раздробляющего действия, а также профессиональные средства индивидуальной защиты органов дыхания. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанными оказались двое уроженцев Омска 1985 и 1983 года рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что они доставлены в полицию для разбирательства.

https://ria.ru/20220306/politseyskiy-1776962457.html

москва

россия

омск

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Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

происшествия, москва, россия, полиция, омск