https://ria.ru/20220306/veschestva-1776965365.html
В Москве задержали двух мужчин с веществами для зажигательной смеси
В Москве задержали двух мужчин с веществами для зажигательной смеси - РИА Новости, 06.03.2022
В Москве задержали двух мужчин с веществами для зажигательной смеси
В Москве задержали двух мужчин, у которых при себе были вещества для зажигательной смеси, газовый баллончик, колюще-режущие предметы, сообщается на сайте МВД... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T20:52
2022-03-06T20:52
2022-03-06T20:52
происшествия
москва
россия
полиция
омск
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Москве задержали двух мужчин, у которых при себе были вещества для зажигательной смеси, газовый баллончик, колюще-режущие предметы, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным ведомства, сегодня около 17.00 сотрудники МВД остановили двух мужчин для проверки документов на улице Большая Бронная, в районе дома 29. Мужчины стали заметно нервничать."В ходе личного досмотра у них были обнаружены и изъяты вещества для приготовления зажигательной смеси, газовый баллончик, колюще-режущие и предметы ударно-раздробляющего действия, а также профессиональные средства индивидуальной защиты органов дыхания. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанными оказались двое уроженцев Омска 1985 и 1983 года рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что они доставлены в полицию для разбирательства.
https://ria.ru/20220306/politseyskiy-1776962457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, полиция, омск
В Москве задержали двух мужчин с веществами для зажигательной смеси
В Москве полиция задержала двух мужчин с веществами для зажигательной смеси