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Альфа-банк работает над запуском карт UnionPay
Альфа-банк работает над запуском карт UnionPay - РИА Новости, 06.03.2022
Альфа-банк работает над запуском карт UnionPay
Альфа-банк работает над запуском карт на национальной платежной системе Китая UnionPay, которой можно будет расплатиться в 180 странах мира, говорится в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:31
2022-03-06T10:31
альфа-банк
экономика
россия
китай
технологии
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Альфа-банк работает над запуском карт на национальной платежной системе Китая UnionPay, которой можно будет расплатиться в 180 странах мира, говорится в сообщении кредитной организации."Мы уже работаем над запуском карточек на UnionPay, национальной платежной системе Китая. Ими можно расплачиваться в 180 странах по всему миру", - сказано в сообщении в официальном Telegram-канале банка.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.
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альфа-банк, экономика, россия, китай, технологии
10:31 06.03.2022
 
Альфа-банк работает над запуском карт UnionPay

Альфа-банк работает над запуском карт на китайской системе UnionPay

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип "Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Альфа-банк работает над запуском карт на национальной платежной системе Китая UnionPay, которой можно будет расплатиться в 180 странах мира, говорится в сообщении кредитной организации.
"Мы уже работаем над запуском карточек на UnionPay, национальной платежной системе Китая. Ими можно расплачиваться в 180 странах по всему миру", - сказано в сообщении в официальном Telegram-канале банка.
В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.
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