https://ria.ru/20220306/unionpay-1776893842.html

Альфа-банк работает над запуском карт UnionPay

Альфа-банк работает над запуском карт UnionPay - РИА Новости, 06.03.2022

Альфа-банк работает над запуском карт UnionPay

Альфа-банк работает над запуском карт на национальной платежной системе Китая UnionPay, которой можно будет расплатиться в 180 странах мира, говорится в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T10:31

2022-03-06T10:31

2022-03-06T10:31

альфа-банк

экономика

россия

китай

технологии

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Альфа-банк работает над запуском карт на национальной платежной системе Китая UnionPay, которой можно будет расплатиться в 180 странах мира, говорится в сообщении кредитной организации."Мы уже работаем над запуском карточек на UnionPay, национальной платежной системе Китая. Ими можно расплачиваться в 180 странах по всему миру", - сказано в сообщении в официальном Telegram-канале банка.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.

https://ria.ru/20220306/aviatsiya-1776677607.html

россия

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

альфа-банк, экономика, россия, китай, технологии