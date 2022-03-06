https://ria.ru/20220306/unionpay-1776893842.html
Альфа-банк работает над запуском карт UnionPay
Альфа-банк работает над запуском карт UnionPay - РИА Новости, 06.03.2022
Альфа-банк работает над запуском карт UnionPay
Альфа-банк работает над запуском карт на национальной платежной системе Китая UnionPay, которой можно будет расплатиться в 180 странах мира, говорится в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:31
2022-03-06T10:31
2022-03-06T10:31
альфа-банк
экономика
россия
китай
технологии
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Альфа-банк работает над запуском карт на национальной платежной системе Китая UnionPay, которой можно будет расплатиться в 180 странах мира, говорится в сообщении кредитной организации."Мы уже работаем над запуском карточек на UnionPay, национальной платежной системе Китая. Ими можно расплачиваться в 180 странах по всему миру", - сказано в сообщении в официальном Telegram-канале банка.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.
https://ria.ru/20220306/aviatsiya-1776677607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфа-банк, экономика, россия, китай, технологии
Альфа-банк работает над запуском карт UnionPay
Альфа-банк работает над запуском карт на китайской системе UnionPay