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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776971588.html
Член делегации Украины заявил, что Киеву не нужны самолеты НАТО
Член делегации Украины заявил, что Киеву не нужны самолеты НАТО - РИА Новости, 06.03.2022
Член делегации Украины заявил, что Киеву не нужны самолеты НАТО
Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя отказ стран НАТО закрывать небо над... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:48
2022-03-06T21:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя отказ стран НАТО закрывать небо над страной, заявил, что Украине не нужны самолеты альянса, ей достаточно ракет ПВО, чтобы "все сделать всю работу"."Мы знаем, что, согласно последним опросам, 70% американских граждан выступают за то, чтобы мы остановили самолеты России. Это можно сделать по-разному - не только за счет предоставления гарантий, которых НАТО так боится, но также за счет предоставления Украине средств ПВО... Нам не нужны самолеты НАТО, дайте нам ракеты ПВО и мы сами сделаем всю работу", - сказал Арахамия в интервью телеканалу Fox News.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, нато, ситуация в днр и лнр
21:48 06.03.2022
 
Член делегации Украины заявил, что Киеву не нужны самолеты НАТО

Член делегации Украины Арахамия заявил, что Киеву не нужны самолеты НАТО, дайте ракеты ПВО

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя отказ стран НАТО закрывать небо над страной, заявил, что Украине не нужны самолеты альянса, ей достаточно ракет ПВО, чтобы "все сделать всю работу".
"Мы знаем, что, согласно последним опросам, 70% американских граждан выступают за то, чтобы мы остановили самолеты России. Это можно сделать по-разному - не только за счет предоставления гарантий, которых НАТО так боится, но также за счет предоставления Украине средств ПВО... Нам не нужны самолеты НАТО, дайте нам ракеты ПВО и мы сами сделаем всю работу", - сказал Арахамия в интервью телеканалу Fox News.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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