https://ria.ru/20220306/ukraina-1776971588.html

Член делегации Украины заявил, что Киеву не нужны самолеты НАТО

Член делегации Украины заявил, что Киеву не нужны самолеты НАТО - РИА Новости, 06.03.2022

Член делегации Украины заявил, что Киеву не нужны самолеты НАТО

Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя отказ стран НАТО закрывать небо над... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T21:48

2022-03-06T21:48

2022-03-06T21:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

нато

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя отказ стран НАТО закрывать небо над страной, заявил, что Украине не нужны самолеты альянса, ей достаточно ракет ПВО, чтобы "все сделать всю работу"."Мы знаем, что, согласно последним опросам, 70% американских граждан выступают за то, чтобы мы остановили самолеты России. Это можно сделать по-разному - не только за счет предоставления гарантий, которых НАТО так боится, но также за счет предоставления Украине средств ПВО... Нам не нужны самолеты НАТО, дайте нам ракеты ПВО и мы сами сделаем всю работу", - сказал Арахамия в интервью телеканалу Fox News.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/radikaly-1776967699.html

донецкая народная республика

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, нато, ситуация в днр и лнр