https://ria.ru/20220306/ukraina-1776970477.html

Киевские власти продолжают прикрываться живым щитом, заявили в Минобороны

Киевские власти продолжают прикрываться живым щитом, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022

Киевские власти продолжают прикрываться живым щитом, заявили в Минобороны

Киевские власти уклоняются от достигнутых договоренностей, продолжая использовать граждан своей страны в качестве живого щита, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T21:43

2022-03-06T21:43

2022-03-06T21:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Киевские власти уклоняются от достигнутых договоренностей, продолжая использовать граждан своей страны в качестве живого щита, заявили в воскресенье в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине."Все эти провокации ясно дают понять, что киевские власти намеренно уклоняются от выполнения достигнутых договоренностей и продолжают свои преступные действия по использованию гражданского населения в качестве живого щита", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины