https://ria.ru/20220306/ukraina-1776970477.html
Киевские власти продолжают прикрываться живым щитом, заявили в Минобороны
Киевские власти продолжают прикрываться живым щитом, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022
Киевские власти продолжают прикрываться живым щитом, заявили в Минобороны
Киевские власти уклоняются от достигнутых договоренностей, продолжая использовать граждан своей страны в качестве живого щита, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:43
2022-03-06T21:43
2022-03-06T21:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Киевские власти уклоняются от достигнутых договоренностей, продолжая использовать граждан своей страны в качестве живого щита, заявили в воскресенье в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине."Все эти провокации ясно дают понять, что киевские власти намеренно уклоняются от выполнения достигнутых договоренностей и продолжают свои преступные действия по использованию гражданского населения в качестве живого щита", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Киевские власти продолжают прикрываться живым щитом, заявили в Минобороны
Минобороны России: власти в Киеве уклоняются от договоренностей, прикрываясь живым щитом