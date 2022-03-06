Макрон отметил необходимость защиты ядерных объектов на Украине
Макрон отметил в беседе с Путиным необходимость защиты ядерных объектов на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о важности защиты гражданских ядерных объектов на Украине, следует из коммюнике Елисейского дворца.
В воскресенье состоялся телефонный разговор Макрона и Путина.
"Президент Республики (Эммануэль Макрон) выразил Владимиру Путину серьезную обеспокоенность по поводу рисков для безопасности и ядерных гарантий, возникающих в результате российского военного вторжения в Украину, и необходимости принятия конкретных мер по реагированию на них", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
"Он подчеркнул абсолютную необходимость избегать любых посягательств на целостность украинских гражданских ядерных установок, безопасность которых должна быть гарантирована в соответствии с правилами Международного агентства по атомной энергии и предложениями его генерального директора", - заявили в администрации французского лидера.
Отмечается, что Путин "согласился с тем, что работа в этом направлении должна быть незамедлительно начата МАГАТЭ".
"Президент Республики подчеркнул важность того, чтобы в рамках этой работы действительно была обеспечена безопасность и защита всех гражданских ядерных объектов в стране под руководством компетентных украинских органов", - говорится в коммюнике.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин заявил Макрону, что Вооруженные силы РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС. Также российский лидер отметил, что не против встречи в формате МАГАТЭ - Россия - Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.