Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776959386.html
Макрон отметил необходимость защиты ядерных объектов на Украине
Макрон отметил необходимость защиты ядерных объектов на Украине - РИА Новости, 06.03.2022
Макрон отметил необходимость защиты ядерных объектов на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о важности защиты гражданских ядерных объектов на Украине,... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T19:46
2022-03-06T19:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
чернобыльская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773664819_0:2:2903:1635_1920x0_80_0_0_c4020cdc704ca2654e7caa4ad2232728.jpg
ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о важности защиты гражданских ядерных объектов на Украине, следует из коммюнике Елисейского дворца.В воскресенье состоялся телефонный разговор Макрона и Путина."Президент Республики (Эммануэль Макрон) выразил Владимиру Путину серьезную обеспокоенность по поводу рисков для безопасности и ядерных гарантий, возникающих в результате российского военного вторжения в Украину, и необходимости принятия конкретных мер по реагированию на них", - говорится в коммюнике Елисейского дворца."Он подчеркнул абсолютную необходимость избегать любых посягательств на целостность украинских гражданских ядерных установок, безопасность которых должна быть гарантирована в соответствии с правилами Международного агентства по атомной энергии и предложениями его генерального директора", - заявили в администрации французского лидера.Отмечается, что Путин "согласился с тем, что работа в этом направлении должна быть незамедлительно начата МАГАТЭ"."Президент Республики подчеркнул важность того, чтобы в рамках этой работы действительно была обеспечена безопасность и защита всех гражданских ядерных объектов в стране под руководством компетентных украинских органов", - говорится в коммюнике.Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин заявил Макрону, что Вооруженные силы РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС. Также российский лидер отметил, что не против встречи в формате МАГАТЭ - Россия - Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/zaes-1776941397.html
https://ria.ru/20220306/chernobyl-1776939574.html
https://ria.ru/20220306/putin-1776921275.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773664819_0:0:2587:1940_1920x0_80_0_0_7b11145d9de4b3220df73a2ca46ac60e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, эммануэль макрон, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, чернобыльская аэс, запорожская аэс, магатэ, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
19:46 06.03.2022
 
Макрон отметил необходимость защиты ядерных объектов на Украине

Макрон отметил в беседе с Путиным необходимость защиты ядерных объектов на Украине

© REUTERS / Sarah Meyssonnier/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о важности защиты гражданских ядерных объектов на Украине, следует из коммюнике Елисейского дворца.
В воскресенье состоялся телефонный разговор Макрона и Путина.
"Президент Республики (Эммануэль Макрон) выразил Владимиру Путину серьезную обеспокоенность по поводу рисков для безопасности и ядерных гарантий, возникающих в результате российского военного вторжения в Украину, и необходимости принятия конкретных мер по реагированию на них", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 17:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин осудил попытки сделать Россию ответственной за инцидент на ЗАЭС
"Он подчеркнул абсолютную необходимость избегать любых посягательств на целостность украинских гражданских ядерных установок, безопасность которых должна быть гарантирована в соответствии с правилами Международного агентства по атомной энергии и предложениями его генерального директора", - заявили в администрации французского лидера.
Отмечается, что Путин "согласился с тем, что работа в этом направлении должна быть незамедлительно начата МАГАТЭ".
"Президент Республики подчеркнул важность того, чтобы в рамках этой работы действительно была обеспечена безопасность и защита всех гражданских ядерных объектов в стране под руководством компетентных украинских органов", - говорится в коммюнике.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин заявил Макрону, что Вооруженные силы РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС. Также российский лидер отметил, что не против встречи в формате МАГАТЭ - Россия - Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 16:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что ВС России контролируют Чернобыльскую АЭС
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: приостановка спецоперации возможна лишь при прекращении Киевом боев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЭммануэль МакронДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаЧернобыльская АЭСЗапорожская АЭСМАГАТЭУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала