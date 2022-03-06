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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776931879.html
Украинские СМИ опубликовали фото наемников из Британии
Украинские СМИ опубликовали фото наемников из Британии - РИА Новости, 06.03.2022
Украинские СМИ опубликовали фото наемников из Британии
Украинские СМИ публикуют фото наемников из Великобритании, прибывших на Украину. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:10
2022-03-06T16:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
дмитрий кулеба
олаф шольц
донецкая народная республика
украина
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские СМИ публикуют фото наемников из Великобритании, прибывших на Украину."Бывшие британские королевские морские пехотинцы прибыли в Украину, чтобы помочь в борьбе с русскими", - пишет издание "Сегодня" в Telegram.Один из них – Бен, он представлен на фото в окружении репортеров и нескольких людей в камуфляжной форме.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня сообщил, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам.Президент России Владимир Путин ранее в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что на Украине все чаще фиксируется появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков, джихадистов. Страны, потворствующие отправке наемников на Украину, становятся соучастниками военных преступлений, заявили в МИД РФ.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/naemniki-1776305196.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220221/donbass-1774160711.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, владимир путин, дмитрий кулеба, олаф шольц, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы рф, мид украины
16:10 06.03.2022
 
Украинские СМИ опубликовали фото наемников из Британии

Украинское издание "Сегодня" опубликовало фото наемников из Британии

© РИА Новости / Валерий МельниковБрошенная военная техника ВСУ на улице поселения в Луганской народной республике
Брошенная военная техника ВСУ на улице поселения в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Брошенная военная техника ВСУ на улице поселения в Луганской народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские СМИ публикуют фото наемников из Великобритании, прибывших на Украину.
"Бывшие британские королевские морские пехотинцы прибыли в Украину, чтобы помочь в борьбе с русскими", - пишет издание "Сегодня" в Telegram.
Иностранные наемники совершают диверсии на российские колонны – Минобороны РФ
3 марта, 16:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Наемники на Украине нападают на российские колонны, заявили в Минобороны
Один из них – Бен, он представлен на фото в окружении репортеров и нескольких людей в камуфляжной форме.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня сообщил, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам.
Президент России Владимир Путин ранее в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что на Украине все чаще фиксируется появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков, джихадистов. Страны, потворствующие отправке наемников на Украину, становятся соучастниками военных преступлений, заявили в МИД РФ.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 19:32В мире
В СВР выяснили, сколько на Западе готовы заплатить наемникам в Донбассе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДмитрий КулебаОлаф ШольцДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияВооруженные силы РФМИД Украины
 
 
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