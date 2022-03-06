https://ria.ru/20220306/ukraina-1776931879.html
Украинские СМИ опубликовали фото наемников из Британии
Украинские СМИ опубликовали фото наемников из Британии - РИА Новости, 06.03.2022
Украинские СМИ опубликовали фото наемников из Британии
Украинские СМИ публикуют фото наемников из Великобритании, прибывших на Украину. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:10
2022-03-06T16:10
2022-03-06T16:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
дмитрий кулеба
олаф шольц
донецкая народная республика
украина
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские СМИ публикуют фото наемников из Великобритании, прибывших на Украину."Бывшие британские королевские морские пехотинцы прибыли в Украину, чтобы помочь в борьбе с русскими", - пишет издание "Сегодня" в Telegram.Один из них – Бен, он представлен на фото в окружении репортеров и нескольких людей в камуфляжной форме.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня сообщил, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Украины приблизилось к 20 тысячам.Президент России Владимир Путин ранее в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что на Украине все чаще фиксируется появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков, джихадистов. Страны, потворствующие отправке наемников на Украину, становятся соучастниками военных преступлений, заявили в МИД РФ.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/naemniki-1776305196.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220221/donbass-1774160711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, дмитрий кулеба, олаф шольц, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы рф, мид украины
Украинские СМИ опубликовали фото наемников из Британии
Украинское издание "Сегодня" опубликовало фото наемников из Британии