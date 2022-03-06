13:57 06.03.2022 (обновлено: 14:19 06.03.2022)
Экс-посол Киева в США назвал нейтралитет формулой мира для Украины
Экс-посол Киева в США Чалый назвал нейтралитет формулой мира для Украины
Валерий Чалый. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Украине необходимо выйти на формулу мира, которая включает в себя нейтральный статус, отраженный в декларации о суверенитете страны, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
"Мне кажется, у нас есть один реальный элемент, он зафиксирован в нашей декларации о суверенитете: пункт 9 этой декларации провозгласил про намерение Украины стать постоянно нейтральной страной. Мне кажется, что если эта формула будет применена, которая есть в наших конституционных документах, мы все остальные вопросы сможем отбить. Мы сможем найти формулу, которая поможет остановить огонь, а далее с нашими союзниками отработать формулу мира, где Украина восстановит свою территориальную целостность и будет иметь будущее", - сказал Чалый, выступая по украинскому телеканалу "Рада".
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Он добавил, что в этом случае нужно требовать международно-правовые гарантии, которые будут ратифицированы парламентами всех стран - членами Совбеза ООН и странами-соседями. Чалый также отметил как факт, что НАТО не станет вступать в военное противостояние с Россией и не собирается принимать в свои члены Украину.
"Первое. Мы поняли, что НАТО не будет непосредственно принимать участие своими вооруженными силами в будущем конфликте с РФ. Второе. НАТО абсолютно четко заявило, что она не готова принимать Украину", - сказал Чалый.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.