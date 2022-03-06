https://ria.ru/20220306/ukraina-1776914527.html

Кулеба выбесил британцев

"Да замолчи ты уже": британцы возмутились упреками от главы МИД Украины - РИА Новости, 06.03.2022

Кулеба выбесил британцев

Читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес нефтегазовой компании Shell. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:39

2022-03-06T13:39

2022-03-06T13:57

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

владимир путин

донецкая народная республика

сша

москва

shell

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес нефтегазовой компании Shell.В числе прочего министр задал вопрос, "не пахнет ли российская нефть украинской кровью", после чего призвал добиваться от транснациональных корпораций разрыва деловых связей с Москвой."Нет, она не пахнет украинской кровью — она пахнет нефтью. Скажите-ка, а миллиарды долларов за газ, который Украина украла у России, не пахнут русской кровью?" — отметил MADPOM01."Прекратите покупать оружие у британского правительства и у других европейских стран... Именно оно убивает невинных людей", — подчеркнул jkis."Все, кто говорит, что мы не должны покупать нефть или газ у России, первыми же жалуются на рост стоимости электроэнергии и бензина. Нельзя просто взять и перестать покупать их. Откуда мы тогда их возьмем?!" — задался вопросом TJ_2017."Пожалуйста, замолчи уже. Крови будет еще больше, и это никак не связано с нефтью. Кто-нибудь еще задается вопросом, насколько подкованы все эти украинские политики в средствах массовой информации?" — написал Zak111."Ну, если отказ от разгрузки уже оплаченной нефти не остановит Путина, то я не знаю, что остановит", — сыронизировал the-oracle."Ну да, давайте лучше все замерзнем насмерть, отказавшись от нефти и газа, когда цены уже взлетели до небес при нищенских зарплатах миллионов людей", — подытожили читатели.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24-го числа Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/ukraina-1776624363.html

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776751193.html

https://ria.ru/20220305/gaz-1776634718.html

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Станислав Ванд

дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, сша, москва, shell, дмитрий кулеба, великобритания