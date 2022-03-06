https://ria.ru/20220306/ukraina-1776914527.html
Кулеба выбесил британцев
"Да замолчи ты уже": британцы возмутились упреками от главы МИД Украины - РИА Новости, 06.03.2022
Кулеба выбесил британцев
Читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес нефтегазовой компании Shell. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:39
2022-03-06T13:39
2022-03-06T13:57
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
владимир путин
донецкая народная республика
сша
москва
shell
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес нефтегазовой компании Shell.В числе прочего министр задал вопрос, "не пахнет ли российская нефть украинской кровью", после чего призвал добиваться от транснациональных корпораций разрыва деловых связей с Москвой."Нет, она не пахнет украинской кровью — она пахнет нефтью. Скажите-ка, а миллиарды долларов за газ, который Украина украла у России, не пахнут русской кровью?" — отметил MADPOM01."Прекратите покупать оружие у британского правительства и у других европейских стран... Именно оно убивает невинных людей", — подчеркнул jkis."Все, кто говорит, что мы не должны покупать нефть или газ у России, первыми же жалуются на рост стоимости электроэнергии и бензина. Нельзя просто взять и перестать покупать их. Откуда мы тогда их возьмем?!" — задался вопросом TJ_2017."Пожалуйста, замолчи уже. Крови будет еще больше, и это никак не связано с нефтью. Кто-нибудь еще задается вопросом, насколько подкованы все эти украинские политики в средствах массовой информации?" — написал Zak111."Ну, если отказ от разгрузки уже оплаченной нефти не остановит Путина, то я не знаю, что остановит", — сыронизировал the-oracle."Ну да, давайте лучше все замерзнем насмерть, отказавшись от нефти и газа, когда цены уже взлетели до небес при нищенских зарплатах миллионов людей", — подытожили читатели.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24-го числа Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/ukraina-1776624363.html
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776751193.html
https://ria.ru/20220305/gaz-1776634718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, сша, москва, shell, дмитрий кулеба, великобритания
13:39 06.03.2022 (обновлено: 13:57 06.03.2022)
"Да замолчи ты уже": британцы возмутились упреками от главы МИД Украины
Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за критики главы МИД Украины в адрес Shell
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Читатели британского издания Daily Mail
резко отреагировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес нефтегазовой компании Shell.
В числе прочего министр задал вопрос, "не пахнет ли российская нефть украинской кровью", после чего призвал добиваться от транснациональных корпораций разрыва деловых связей с Москвой
.
"Нет, она не пахнет украинской кровью — она пахнет нефтью. Скажите-ка, а миллиарды долларов за газ, который Украина
украла у России
, не пахнут русской кровью?" — отметил MADPOM01.
"Прекратите покупать оружие у британского правительства и у других европейских стран... Именно оно убивает невинных людей", — подчеркнул jkis.
"Все, кто говорит, что мы не должны покупать нефть или газ у России, первыми же жалуются на рост стоимости электроэнергии и бензина. Нельзя просто взять и перестать покупать их. Откуда мы тогда их возьмем?!" — задался вопросом TJ_2017.
"Пожалуйста, замолчи уже. Крови будет еще больше, и это никак не связано с нефтью. Кто-нибудь еще задается вопросом, насколько подкованы все эти украинские политики в средствах массовой информации?" — написал Zak111.
"Ну, если отказ от разгрузки уже оплаченной нефти не остановит Путина, то я не знаю, что остановит", — сыронизировал the-oracle.
"Ну да, давайте лучше все замерзнем насмерть, отказавшись от нефти и газа, когда цены уже взлетели до небес при нищенских зарплатах миллионов людей", — подытожили читатели.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Утром 24-го числа Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины
. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
В ответ США
, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.