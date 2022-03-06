https://ria.ru/20220306/ukraina-1776911235.html

Солдаты ВСУ пытаются скрыть отношение к подразделениям, заявили в ЛНР

Солдаты ВСУ пытаются скрыть отношение к подразделениям, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.03.2022

Солдаты ВСУ пытаются скрыть отношение к подразделениям, заявили в ЛНР

Бросая позиции, украинские солдаты пытаются скрыть свое отношение к подразделениям, снимают шевроны, что указывает на низкий боевой дух, заявил официальный... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:12

2022-03-06T13:12

2022-03-06T13:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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россия

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Бросая позиции, украинские солдаты пытаются скрыть свое отношение к подразделениям, снимают шевроны, что указывает на низкий боевой дух, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Бросая свои позиции, многие украинские солдаты стремятся максимально скрыть свое отношение к подразделениям, в которых они проходят службу, в связи с чем снимают и выбрасывают шевроны родов войск и своих подразделений. Таким образом украинские солдаты демонстрируют низкий боевой дух, о котором мы уже неоднократно заявляли, и нежелание погибать, выполняя преступные приказы киевского руководства", - говорится в заявлении Филипоненко, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Кроме того, по словам Филипоненко, украинские солдаты при отступлении бросают на своих позициях дорогостоящее оборудование, экипировку и вооружение, а также оставляют боевую документацию, в частности, журналы боевых действий и рабочие карты командиров подразделений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/perestrelka-1776910420.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф