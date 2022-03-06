Солдаты ВСУ пытаются скрыть отношение к подразделениям, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что украинские солдаты покидают позиции и снимают шевроны
© Минобороны РоссииРоссийские военнослужащие взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном. Кадр видео
© Минобороны России
Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном. Кадр видео. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Бросая позиции, украинские солдаты пытаются скрыть свое отношение к подразделениям, снимают шевроны, что указывает на низкий боевой дух, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Бросая свои позиции, многие украинские солдаты стремятся максимально скрыть свое отношение к подразделениям, в которых они проходят службу, в связи с чем снимают и выбрасывают шевроны родов войск и своих подразделений. Таким образом украинские солдаты демонстрируют низкий боевой дух, о котором мы уже неоднократно заявляли, и нежелание погибать, выполняя преступные приказы киевского руководства", - говорится в заявлении Филипоненко, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Кроме того, по словам Филипоненко, украинские солдаты при отступлении бросают на своих позициях дорогостоящее оборудование, экипировку и вооружение, а также оставляют боевую документацию, в частности, журналы боевых действий и рабочие карты командиров подразделений.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.