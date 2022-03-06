Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776911235.html
Солдаты ВСУ пытаются скрыть отношение к подразделениям, заявили в ЛНР
Солдаты ВСУ пытаются скрыть отношение к подразделениям, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.03.2022
Солдаты ВСУ пытаются скрыть отношение к подразделениям, заявили в ЛНР
Бросая позиции, украинские солдаты пытаются скрыть свое отношение к подразделениям, снимают шевроны, что указывает на низкий боевой дух, заявил официальный... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:12
2022-03-06T13:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776822032_383:0:4024:2048_1920x0_80_0_0_ec2607d5e50821044c482f3ec0cc3389.jpg
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Бросая позиции, украинские солдаты пытаются скрыть свое отношение к подразделениям, снимают шевроны, что указывает на низкий боевой дух, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Бросая свои позиции, многие украинские солдаты стремятся максимально скрыть свое отношение к подразделениям, в которых они проходят службу, в связи с чем снимают и выбрасывают шевроны родов войск и своих подразделений. Таким образом украинские солдаты демонстрируют низкий боевой дух, о котором мы уже неоднократно заявляли, и нежелание погибать, выполняя преступные приказы киевского руководства", - говорится в заявлении Филипоненко, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Кроме того, по словам Филипоненко, украинские солдаты при отступлении бросают на своих позициях дорогостоящее оборудование, экипировку и вооружение, а также оставляют боевую документацию, в частности, журналы боевых действий и рабочие карты командиров подразделений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/perestrelka-1776910420.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776822032_1293:0:4024:2048_1920x0_80_0_0_ac110b328a327e3c8882d14471baa7c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
13:12 06.03.2022
 
Солдаты ВСУ пытаются скрыть отношение к подразделениям, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что украинские солдаты покидают позиции и снимают шевроны

© Минобороны РоссииРоссийские военнослужащие взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном. Кадр видео
Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном. Кадр видео
© Минобороны России
Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Бросая позиции, украинские солдаты пытаются скрыть свое отношение к подразделениям, снимают шевроны, что указывает на низкий боевой дух, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Бросая свои позиции, многие украинские солдаты стремятся максимально скрыть свое отношение к подразделениям, в которых они проходят службу, в связи с чем снимают и выбрасывают шевроны родов войск и своих подразделений. Таким образом украинские солдаты демонстрируют низкий боевой дух, о котором мы уже неоднократно заявляли, и нежелание погибать, выполняя преступные приказы киевского руководства", - говорится в заявлении Филипоненко, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Кроме того, по словам Филипоненко, украинские солдаты при отступлении бросают на своих позициях дорогостоящее оборудование, экипировку и вооружение, а также оставляют боевую документацию, в частности, журналы боевых действий и рабочие карты командиров подразделений.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 13:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР заявили о перестрелке между ВСУ и нацбатальонами
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала