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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776910089.html
Киев предложил СММ ОБСЕ установить контроль на всех ядерных объектах
Киев предложил СММ ОБСЕ установить контроль на всех ядерных объектах - РИА Новости, 06.03.2022
Киев предложил СММ ОБСЕ установить контроль на всех ядерных объектах
Украина обратилась к ОБСЕ с призывом установить круглосуточный контроль на всех ядерных объектах страны, включая Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, сообщил... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:00
2022-03-06T13:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир путин
хельга шмид
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Украина обратилась к ОБСЕ с призывом установить круглосуточный контроль на всех ядерных объектах страны, включая Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко."Украина настаивает на том, чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в нашей стране установила круглосуточный контроль и анализ ситуации на всех отечественных ядерных объектах, в частности на Чернобыльской и Запорожской АЭС, а также других украинских действующих атомных электростанциях", - говорится в Telegram-канале компании "Энергоатом" со ссылкой на Галущенко.Соответствующее совместное обращение министра и руководителей Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олега Корикова и "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина в субботу было направлено в адрес генсека ОБСЕ Хельги Шмид.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 6 марта, поражены более 2,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, уничтожены 93 самолета, 778 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Радиационный фон там в норме, заявляло Минобороны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/provokatsiya-1776652035.html
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украина
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в мире, украина, владимир путин, хельга шмид, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, энергоатом, запорожская аэс, обсе
13:00 06.03.2022 (обновлено: 13:16 06.03.2022)
 
Киев предложил СММ ОБСЕ установить контроль на всех ядерных объектах

Киев предложил СММ ОБСЕ установить контроль на всех ядерных объектах, включая ЧАЭС

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС
Военнослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Украина обратилась к ОБСЕ с призывом установить круглосуточный контроль на всех ядерных объектах страны, включая Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Украина настаивает на том, чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в нашей стране установила круглосуточный контроль и анализ ситуации на всех отечественных ядерных объектах, в частности на Чернобыльской и Запорожской АЭС, а также других украинских действующих атомных электростанциях", - говорится в Telegram-канале компании "Энергоатом" со ссылкой на Галущенко.
Кадр записи камеры видеонаблюдения на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 09:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Азаров назвал цель провокации ВСУ на Запорожской АЭС
Соответствующее совместное обращение министра и руководителей Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олега Корикова и "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина в субботу было направлено в адрес генсека ОБСЕ Хельги Шмид.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 6 марта, поражены более 2,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, уничтожены 93 самолета, 778 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Радиационный фон там в норме, заявляло Минобороны.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 21:35
В МАГАТЭ подтвердили, что Запорожская АЭС работает в нормальном режиме
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ПутинХельга ШмидДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЭнергоатомЗапорожская АЭСОБСЕ
 
 
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