https://ria.ru/20220306/ukraina-1776910089.html

Киев предложил СММ ОБСЕ установить контроль на всех ядерных объектах

Киев предложил СММ ОБСЕ установить контроль на всех ядерных объектах - РИА Новости, 06.03.2022

Киев предложил СММ ОБСЕ установить контроль на всех ядерных объектах

Украина обратилась к ОБСЕ с призывом установить круглосуточный контроль на всех ядерных объектах страны, включая Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, сообщил... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:00

2022-03-06T13:00

2022-03-06T13:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир путин

хельга шмид

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россия

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Украина обратилась к ОБСЕ с призывом установить круглосуточный контроль на всех ядерных объектах страны, включая Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко."Украина настаивает на том, чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в нашей стране установила круглосуточный контроль и анализ ситуации на всех отечественных ядерных объектах, в частности на Чернобыльской и Запорожской АЭС, а также других украинских действующих атомных электростанциях", - говорится в Telegram-канале компании "Энергоатом" со ссылкой на Галущенко.Соответствующее совместное обращение министра и руководителей Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олега Корикова и "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина в субботу было направлено в адрес генсека ОБСЕ Хельги Шмид.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 6 марта, поражены более 2,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, уничтожены 93 самолета, 778 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Радиационный фон там в норме, заявляло Минобороны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/provokatsiya-1776652035.html

https://ria.ru/20220304/aes-1776612623.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир путин, хельга шмид, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, энергоатом, запорожская аэс, обсе