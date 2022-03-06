ВОЗ заявила об атаках на медучреждения на Украине
ВОЗ заявила о жертвах атак на медучреждения на Украине, не уточнив данных по Донбассу
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 6 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает совершение нескольких атак на медучреждения на Украине, приведших к жертвам, сообщил директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter, не уточняя, где и кем были совершены нападения и включены ли в статистику данные по жертвам обстрелов больниц украинскими войсками в ДНР и ЛНР.
"ВОЗ подтвердила несколько нападений на медицинские учреждения на Украине, в результате которых погибли и получили ранения множество людей. В настоящее время расследуются дополнительные сообщения. Нападения на медицинские учреждения или работников здравоохранения нарушают медицинский нейтралитет и являются нарушением международного гуманитарного права", - заявил он.
К твиту он прикрепил ссылку на сообщение ВОЗ, в котором говорится, что организация "опубликовала 6 подтвержденных сообщений о нападениях на медицинские учреждения на Украине", в результате которых "погибли 6 человек и 11 получили ранения", другие подобные сообщения проверяются.