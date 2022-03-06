https://ria.ru/20220306/ukraina-1776906774.html

ВОЗ заявила об атаках на медучреждения на Украине

ВОЗ заявила об атаках на медучреждения на Украине - РИА Новости, 06.03.2022

ВОЗ заявила об атаках на медучреждения на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает совершение нескольких атак на медучреждения на Украине, приведших к жертвам, сообщил директор ВОЗ... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T12:29

2022-03-06T12:29

2022-03-06T12:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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воз

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ЖЕНЕВА, 6 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает совершение нескольких атак на медучреждения на Украине, приведших к жертвам, сообщил директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter, не уточняя, где и кем были совершены нападения и включены ли в статистику данные по жертвам обстрелов больниц украинскими войсками в ДНР и ЛНР."ВОЗ подтвердила несколько нападений на медицинские учреждения на Украине, в результате которых погибли и получили ранения множество людей. В настоящее время расследуются дополнительные сообщения. Нападения на медицинские учреждения или работников здравоохранения нарушают медицинский нейтралитет и являются нарушением международного гуманитарного права", - заявил он.К твиту он прикрепил ссылку на сообщение ВОЗ, в котором говорится, что организация "опубликовала 6 подтвержденных сообщений о нападениях на медицинские учреждения на Украине", в результате которых "погибли 6 человек и 11 получили ранения", другие подобные сообщения проверяются.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/zalozhniki-1776869716.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, воз