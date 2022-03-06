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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776906774.html
ВОЗ заявила об атаках на медучреждения на Украине
ВОЗ заявила об атаках на медучреждения на Украине - РИА Новости, 06.03.2022
ВОЗ заявила об атаках на медучреждения на Украине
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает совершение нескольких атак на медучреждения на Украине, приведших к жертвам, сообщил директор ВОЗ... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:29
2022-03-06T12:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
воз
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ЖЕНЕВА, 6 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает совершение нескольких атак на медучреждения на Украине, приведших к жертвам, сообщил директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter, не уточняя, где и кем были совершены нападения и включены ли в статистику данные по жертвам обстрелов больниц украинскими войсками в ДНР и ЛНР."ВОЗ подтвердила несколько нападений на медицинские учреждения на Украине, в результате которых погибли и получили ранения множество людей. В настоящее время расследуются дополнительные сообщения. Нападения на медицинские учреждения или работников здравоохранения нарушают медицинский нейтралитет и являются нарушением международного гуманитарного права", - заявил он.К твиту он прикрепил ссылку на сообщение ВОЗ, в котором говорится, что организация "опубликовала 6 подтвержденных сообщений о нападениях на медицинские учреждения на Украине", в результате которых "погибли 6 человек и 11 получили ранения", другие подобные сообщения проверяются.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, воз
12:29 06.03.2022
 
ВОЗ заявила об атаках на медучреждения на Украине

ВОЗ заявила о жертвах атак на медучреждения на Украине, не уточнив данных по Донбассу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 6 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает совершение нескольких атак на медучреждения на Украине, приведших к жертвам, сообщил директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter, не уточняя, где и кем были совершены нападения и включены ли в статистику данные по жертвам обстрелов больниц украинскими войсками в ДНР и ЛНР.
"ВОЗ подтвердила несколько нападений на медицинские учреждения на Украине, в результате которых погибли и получили ранения множество людей. В настоящее время расследуются дополнительные сообщения. Нападения на медицинские учреждения или работников здравоохранения нарушают медицинский нейтралитет и являются нарушением международного гуманитарного права", - заявил он.
К твиту он прикрепил ссылку на сообщение ВОЗ, в котором говорится, что организация "опубликовала 6 подтвержденных сообщений о нападениях на медицинские учреждения на Украине", в результате которых "погибли 6 человек и 11 получили ранения", другие подобные сообщения проверяются.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВОЗ
 
 
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