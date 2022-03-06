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https://ria.ru/20220306/ukraina-1776906212.html
В Германии посоветовали Украине не надеяться быстро вступить в ЕС
В Германии посоветовали Украине не надеяться быстро вступить в ЕС - РИА Новости, 06.03.2022
В Германии посоветовали Украине не надеяться быстро вступить в ЕС
Ускоренная процедура принятия Украины в ЕС навредит как самому Киеву, так и интересам союза, поэтому членство она сможет получить только после работы над... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:26
2022-03-06T12:26
в мире
владимир зеленский
грузия
северная македония
болгария
евросоюз
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ускоренная процедура принятия Украины в ЕС навредит как самому Киеву, так и интересам союза, поэтому членство она сможет получить только после работы над государственной системой и законодательством. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам бундестага Михаэль Рот в интервью немецкой газете Die Welt.По словам политика, максимум, на который могут рассчитывать украинские власти, — так называемое почетное членство, поскольку предыдущий опыт расширения Евросоюза за счет балканских стран не обошелся без ошибок."Стабильные демократические институты, конкурентоспособная рыночная экономика, функционирующее государственное управление и эффективная борьба с коррупцией необходимы для членства в ЕС. И 50 тысяч страниц законов ЕС должны быть переведены в национальные законы. Это гигантская задача, и она не произойдет в одночасье", — отметил он.Рот напомнил, что Евросоюз во многом не справился с задачей интеграции различных государств в собственную систему: это привело не только к Brexit и спорам с Польшей и Венгрией, но и к сильным различиям в положении стран-флагманов и государств, присоединившихся к союзу позже."Безвизового режима для Косово до сих пор нет, переговоры о присоединении с Северной Македонией и Албанией не продвигаются вперед, потому что отдельные государства ЕС, такие как Болгария, неоднократно блокируют их. Сообщество должно объединиться и оно должно, наконец, быть честным. Считает ли она расширение по-прежнему проектом по стабилизации и демократизации своего района или нет?" — подытожил он.Ранее Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав союза и подписал заявку на вступление. Затем о желании присоединиться к объединению заявили Грузия и Молдавия.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
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в мире, владимир зеленский, грузия, северная македония, болгария, евросоюз
12:26 06.03.2022
 
В Германии посоветовали Украине не надеяться быстро вступить в ЕС

Die Welt: в бундестаге заявили, что Украина может не надеяться на ускоренное принятие в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ускоренная процедура принятия Украины в ЕС навредит как самому Киеву, так и интересам союза, поэтому членство она сможет получить только после работы над государственной системой и законодательством. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам бундестага Михаэль Рот в интервью немецкой газете Die Welt.
По словам политика, максимум, на который могут рассчитывать украинские власти, — так называемое почетное членство, поскольку предыдущий опыт расширения Евросоюза за счет балканских стран не обошелся без ошибок.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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Проскочить без очереди. Примет ли Евросоюз Украину, Молдавию и Грузию
"Стабильные демократические институты, конкурентоспособная рыночная экономика, функционирующее государственное управление и эффективная борьба с коррупцией необходимы для членства в ЕС. И 50 тысяч страниц законов ЕС должны быть переведены в национальные законы. Это гигантская задача, и она не произойдет в одночасье", — отметил он.
Рот напомнил, что Евросоюз во многом не справился с задачей интеграции различных государств в собственную систему: это привело не только к Brexit и спорам с Польшей и Венгрией, но и к сильным различиям в положении стран-флагманов и государств, присоединившихся к союзу позже.
"Безвизового режима для Косово до сих пор нет, переговоры о присоединении с Северной Македонией и Албанией не продвигаются вперед, потому что отдельные государства ЕС, такие как Болгария, неоднократно блокируют их. Сообщество должно объединиться и оно должно, наконец, быть честным. Считает ли она расширение по-прежнему проектом по стабилизации и демократизации своего района или нет?" — подытожил он.
Ранее Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав союза и подписал заявку на вступление. Затем о желании присоединиться к объединению заявили Грузия и Молдавия.
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