https://ria.ru/20220306/ukraina-1776906212.html

В Германии посоветовали Украине не надеяться быстро вступить в ЕС

В Германии посоветовали Украине не надеяться быстро вступить в ЕС - РИА Новости, 06.03.2022

В Германии посоветовали Украине не надеяться быстро вступить в ЕС

Ускоренная процедура принятия Украины в ЕС навредит как самому Киеву, так и интересам союза, поэтому членство она сможет получить только после работы над... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T12:26

2022-03-06T12:26

2022-03-06T12:26

в мире

владимир зеленский

грузия

северная македония

болгария

евросоюз

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ускоренная процедура принятия Украины в ЕС навредит как самому Киеву, так и интересам союза, поэтому членство она сможет получить только после работы над государственной системой и законодательством. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам бундестага Михаэль Рот в интервью немецкой газете Die Welt.По словам политика, максимум, на который могут рассчитывать украинские власти, — так называемое почетное членство, поскольку предыдущий опыт расширения Евросоюза за счет балканских стран не обошелся без ошибок."Стабильные демократические институты, конкурентоспособная рыночная экономика, функционирующее государственное управление и эффективная борьба с коррупцией необходимы для членства в ЕС. И 50 тысяч страниц законов ЕС должны быть переведены в национальные законы. Это гигантская задача, и она не произойдет в одночасье", — отметил он.Рот напомнил, что Евросоюз во многом не справился с задачей интеграции различных государств в собственную систему: это привело не только к Brexit и спорам с Польшей и Венгрией, но и к сильным различиям в положении стран-флагманов и государств, присоединившихся к союзу позже."Безвизового режима для Косово до сих пор нет, переговоры о присоединении с Северной Македонией и Албанией не продвигаются вперед, потому что отдельные государства ЕС, такие как Болгария, неоднократно блокируют их. Сообщество должно объединиться и оно должно, наконец, быть честным. Считает ли она расширение по-прежнему проектом по стабилизации и демократизации своего района или нет?" — подытожил он.Ранее Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав союза и подписал заявку на вступление. Затем о желании присоединиться к объединению заявили Грузия и Молдавия.

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

https://ria.ru/20220303/otnosheniya-1776347455.html

грузия

северная македония

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, грузия, северная македония, болгария, евросоюз