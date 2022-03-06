https://ria.ru/20220306/ukraina-1776906212.html
В Германии посоветовали Украине не надеяться быстро вступить в ЕС
В Германии посоветовали Украине не надеяться быстро вступить в ЕС - РИА Новости, 06.03.2022
В Германии посоветовали Украине не надеяться быстро вступить в ЕС
Ускоренная процедура принятия Украины в ЕС навредит как самому Киеву, так и интересам союза, поэтому членство она сможет получить только после работы над... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:26
2022-03-06T12:26
2022-03-06T12:26
в мире
владимир зеленский
грузия
северная македония
болгария
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ускоренная процедура принятия Украины в ЕС навредит как самому Киеву, так и интересам союза, поэтому членство она сможет получить только после работы над государственной системой и законодательством. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам бундестага Михаэль Рот в интервью немецкой газете Die Welt.По словам политика, максимум, на который могут рассчитывать украинские власти, — так называемое почетное членство, поскольку предыдущий опыт расширения Евросоюза за счет балканских стран не обошелся без ошибок."Стабильные демократические институты, конкурентоспособная рыночная экономика, функционирующее государственное управление и эффективная борьба с коррупцией необходимы для членства в ЕС. И 50 тысяч страниц законов ЕС должны быть переведены в национальные законы. Это гигантская задача, и она не произойдет в одночасье", — отметил он.Рот напомнил, что Евросоюз во многом не справился с задачей интеграции различных государств в собственную систему: это привело не только к Brexit и спорам с Польшей и Венгрией, но и к сильным различиям в положении стран-флагманов и государств, присоединившихся к союзу позже."Безвизового режима для Косово до сих пор нет, переговоры о присоединении с Северной Македонией и Албанией не продвигаются вперед, потому что отдельные государства ЕС, такие как Болгария, неоднократно блокируют их. Сообщество должно объединиться и оно должно, наконец, быть честным. Считает ли она расширение по-прежнему проектом по стабилизации и демократизации своего района или нет?" — подытожил он.Ранее Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав союза и подписал заявку на вступление. Затем о желании присоединиться к объединению заявили Грузия и Молдавия.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
https://ria.ru/20220303/otnosheniya-1776347455.html
грузия
северная македония
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_164:0:2752:1941_1920x0_80_0_0_705f1e2394e43ec5f896836da53e6a4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, грузия, северная македония, болгария, евросоюз
В Германии посоветовали Украине не надеяться быстро вступить в ЕС
Die Welt: в бундестаге заявили, что Украина может не надеяться на ускоренное принятие в ЕС