https://ria.ru/20220306/ukraina-1776904915.html
В Минобороны Украины объявили о переводе экономики страны на военные рельсы
В Минобороны Украины объявили о переводе экономики страны на военные рельсы - РИА Новости, 06.03.2022
В Минобороны Украины объявили о переводе экономики страны на военные рельсы
Экономика Украины переведена на "военные рельсы", заявил министр обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:13
2022-03-06T12:13
2022-03-06T12:17
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763721565_198:200:3483:2048_1920x0_80_0_0_63aff1fe354cb33129543bc39e8b96f8.jpg
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Экономика Украины переведена на "военные рельсы", заявил министр обороны Украины Алексей Резников."Мы перевели экономику страны на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику", - написал Резников на своей странице в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220306/konflikt-1776900041.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763721565_46:296:2382:2048_1920x0_80_0_0_12943be4b411b3c847d56f02a4ff1e0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
12:13 06.03.2022 (обновлено: 12:17 06.03.2022)
В Минобороны Украины объявили о переводе экономики страны на военные рельсы
Глава Минобороны Украины объявил о переводе экономики страны на военные рельсы