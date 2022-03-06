https://ria.ru/20220306/ukraina-1776903908.html
Американский полковник сравнил украинских военных с исламистами
Американский полковник сравнил украинских военных с исламистами - РИА Новости, 06.03.2022
Американский полковник сравнил украинских военных с исламистами
Украинские войска уподобились ближневосточным экстремистам, используя мирное население в городах как живой щит. Об этом в эфире телеканала Fox Business заявил... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:00
2022-03-06T12:00
2022-03-06T13:57
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
владимир путин
сша
ирак
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинские войска уподобились ближневосточным экстремистам, используя мирное население в городах как живой щит. Об этом в эфире телеканала Fox Business заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор.По его словам, подобная тактика объясняется тем, что у украинских военных отсутствует мобильность, нет систем ПВО и прикрытия с воздуха. Поэтому им приходится прятаться в населенных пунктах, смешиваясь с населением."Мы видели подобное на Ближнем Востоке. Когда мы разбивали исламистов, они бежали в города, использовали людей, гражданских, в качестве живого щита и пытались избежать уничтожения. Думаю, именно это и происходит сегодня: украинская армия использует население, чтобы избежать разгрома", — подчеркнул Макгрегор.Полковник отметил, что российская сторона старается действовать максимально аккуратно и минимизировать ущерб, в отличие, в частности, от американской армии в Ираке. Он также выразил мнение, что поражение ВСУ неизбежно, а президент Зеленский пытается любыми способами его отсрочить.Подытоживая, Макгрегор подчеркнул, что требование России о нейтральном статусе Украины вполне закономерно. К тому же это соответствует интересам самих Соединенных Штатов, поскольку в таком случае страна стала бы своего рода буферной зоной между Москвой и Вашингтоном.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24-го числа Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
https://ria.ru/20220306/konflikt-1776900041.html
https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776891816.html
https://ria.ru/20220306/zalozhniki-1776869716.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, сша, ирак, россия, вооруженные силы украины
12:00 06.03.2022 (обновлено: 13:57 06.03.2022)
Американский полковник сравнил украинских военных с исламистами
Полковник армии США в отставке Макгрегор: украинские военные используют тактику исламистов