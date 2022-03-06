https://ria.ru/20220306/ukraina-1776890538.html

Российские военные уничтожили аэродром ВВС Украины в Староконстантинове

Российские военные уничтожили аэродром ВВС Украины в Староконстантинове - РИА Новости, 06.03.2022

Российские военные уничтожили аэродром ВВС Украины в Староконстантинове

Армия России в воскресенье нанесла удар высокоточным оружием большой дальности, уничтожен аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове, заявил... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T10:06

2022-03-06T10:06

2022-03-06T10:52

в мире

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776895347_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e82d14b481118b28a87c1a831958c6d.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Армия России в воскресенье нанесла удар высокоточным оружием большой дальности, уничтожен аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Утром 6 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220306/samolety-1776890755.html

украина

россия

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Утренний брифинг Игоря Конашенкова

Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он.

2022-03-06T10:06

true

PT2M48S