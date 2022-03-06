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Российские военные уничтожили аэродром ВВС Украины в Староконстантинове
Российские военные уничтожили аэродром ВВС Украины в Староконстантинове - РИА Новости, 06.03.2022
Российские военные уничтожили аэродром ВВС Украины в Староконстантинове
Армия России в воскресенье нанесла удар высокоточным оружием большой дальности, уничтожен аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове, заявил... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:06
2022-03-06T10:06
2022-03-06T10:52
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Армия России в воскресенье нанесла удар высокоточным оружием большой дальности, уничтожен аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Утром 6 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове", - сказал Конашенков.
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он.
2022-03-06T10:06
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в мире, украина, россия
10:06 06.03.2022 (обновлено: 10:52 06.03.2022)
Российские военные уничтожили аэродром ВВС Украины в Староконстантинове
ВС России высокоточным оружием вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове