https://ria.ru/20220306/ukraina-1776885536.html

В Госдуме призвали украинцев не бояться, что Россия уйдет

В Госдуме призвали украинцев не бояться, что Россия уйдет - РИА Новости, 06.03.2022

В Госдуме призвали украинцев не бояться, что Россия уйдет

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал граждан Украины не бояться, что Россия уйдет, и начинать активно противостоять нацистским... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T09:16

2022-03-06T09:16

2022-03-06T09:16

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал граждан Украины не бояться, что Россия уйдет, и начинать активно противостоять нацистским группировкам."Жители Украины сегодня переживают и боятся, что Россия уйдет, а им придется дальше жить с националистами, которые вернутся в их города и села. Не стоит переживать. Россия сделает все, чтобы на Украине не осталось и следа сапог националистов. Поэтому не стоит бояться, пора начинать активно противостоять нацистским группировкам. Пора сообща освободить территорию нашей дружественной и некогда свободной Украины", - сказал РИА Новости Шеремет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220306/vosstanovlenie-1776867300.html

https://ria.ru/20220305/nastuplenie-1776827838.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире