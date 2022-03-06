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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776885536.html
В Госдуме призвали украинцев не бояться, что Россия уйдет
В Госдуме призвали украинцев не бояться, что Россия уйдет - РИА Новости, 06.03.2022
В Госдуме призвали украинцев не бояться, что Россия уйдет
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал граждан Украины не бояться, что Россия уйдет, и начинать активно противостоять нацистским... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T09:16
2022-03-06T09:16
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал граждан Украины не бояться, что Россия уйдет, и начинать активно противостоять нацистским группировкам."Жители Украины сегодня переживают и боятся, что Россия уйдет, а им придется дальше жить с националистами, которые вернутся в их города и села. Не стоит переживать. Россия сделает все, чтобы на Украине не осталось и следа сапог националистов. Поэтому не стоит бояться, пора начинать активно противостоять нацистским группировкам. Пора сообща освободить территорию нашей дружественной и некогда свободной Украины", - сказал РИА Новости Шеремет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/vosstanovlenie-1776867300.html
https://ria.ru/20220305/nastuplenie-1776827838.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире
09:16 06.03.2022
 
В Госдуме призвали украинцев не бояться, что Россия уйдет

Депутат Госдумы Шеремет призвал украинцев не бояться, что Россия уйдет

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкВыдача гуманитарной помощи местным жителям на площади "Победы" в Мелитополе
Выдача гуманитарной помощи местным жителям на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
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Выдача гуманитарной помощи местным жителям на площади "Победы" в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал граждан Украины не бояться, что Россия уйдет, и начинать активно противостоять нацистским группировкам.
"Жители Украины сегодня переживают и боятся, что Россия уйдет, а им придется дальше жить с националистами, которые вернутся в их города и села. Не стоит переживать. Россия сделает все, чтобы на Украине не осталось и следа сапог националистов. Поэтому не стоит бояться, пора начинать активно противостоять нацистским группировкам. Пора сообща освободить территорию нашей дружественной и некогда свободной Украины", - сказал РИА Новости Шеремет.
Военнослужащие на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 02:18В мире
В ДНР начали восстанавливать перешедшие под контроль республики территории
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 19:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Группировка войск ДНР и ЛНР продолжает наступление
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВ мире
 
 
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